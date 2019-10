Esto creo: “Un muy flaco favor”

A poco menos de 11 días de las elecciones nacionales, legislativas nacionales y municipales, como en nuestro caso, las campañas proselitistas están a pleno, y el fervor que los actores y acompañantes de los candidatos, le ponen a través de todos los medios, principalmente las redes, pasa más por “esmerilar” al rival que por las propuestas.

Quizá quienes aspiran a representarnos y gobernar en nuestro nombre, si los votamos, no advierten, que, si hay algo que el ciudadano común y corriente, que es el que paga con sus tributos las campañas y mandatos, es que está harto y saturado, de la crispación y división de los fanáticos, como si ellos solos pudieran resolver los grandes problemas que los afectan, y que esperan que estos, o bien solucionen o bien morigeren.

A pesar de la confianza y seguridad que las encuestas parecieran darles en que serían los próximos “inquilinos” de Balcarce 50 o Rivadavia y Callao ó Brown 286, los más virulentos y feroces son los del Frente de Todos en abierta contradicción con el carácter y modos afables y tranquilos de su titular local, Jorge Tomás López.

Conozco a su familia desde hace 31 años, cuando llegué a esta ciudad, y si hay algo que “Los López” han cosechado tras una vida de trabajo y honradez, es el cariño y respeto, precisamente por esa forma de ser.

Hoy, sus “compañeros” son la absoluta antítesis de los valores y prestigio social de su candidato y familia. Parecieran “Fedayines” más que “militantes”, actuando con una soberbia y desconsideración que es advertida por la gran mayoría de los vecinos de los vecinos que aprecian y respetan a esta familia.

Uno puede entender, no justificar, que los exabruptos los producen gente limitada en su educación y fanáticos, pero no es menos cierto que López es un profesional formado en Ciencias Políticas, y con larga militancia en el peronismo sanantoniense, por lo que debiera ser el que controle y administre a sus acompañantes para que no desafinen con lo mejor que tiene, sus modos tranquilos y gentiles. Además en el peronismo, de aquí a la china, si lo hubiere, la conducción se ejerce y aquí el desborde, la agresión, el vuelo gallináceo y resentido, denotan que no sería este el que está al frente, sino sus antitéticos.

Los vecinos y ciudadanos precisamos propuestas, no agresión ni manipuleo de basura, si bien no es fácil hacer creer al electorado que no son la continuidad de Ojeda, ya que toda su lista está conformada por prominentes miembros de su ejecutivo y los otros 2 poderes, no es con la agresión y bastardeo con lo que van a lograr la voluntad de la gente que lo conoce a él y a su familia de toda la vida.

Un muy flaco favor le hacen a quien supuestamente dicen apoyar.

Julio Ramón ALCALDE.-