Falta de acceso a la tierra: un problema que se acrecienta en los tres centros urbanos

La ocupación de la tierra es y ha sido noticia en las últimas semanas. Desde la posesión de terrenos en el barrio San Miguel, hasta el inconvenientes que se suscitó en el Puerto del Este con tres familias que ocuparon terrenos por no poder pagar alquiler. Esto último comienza a vislumbrarse también como un problema en la villa balnearia.

Las familias al encontrarse con el inconveniente del incremento de los alquileres, como de los servicios y la falta de trabajo, toman la decisión de abandonar el alquiler y tomar tierras fiscales.

La pasada semana, el presidente de la Junta Vecinal del Puerto de SAE Jorge Moyano advirtió a las autoridades municipales la problemática que existe en la población portuaria, familias con dificultades económicas que no pueden acceder a la vivienda, ocupan terrenos fiscales.

En Las Grutas se frenaron los loteos y hay varias familias que también comenzaron a tener contrariedades con el pago de la renta mensual.

Asimismo, una vez que las 102 viviendas sean entregadas tampoco solucionan el problema habitacional creciente en el ejido sanantoniense. Recordemos que es la que más creció en habitantes en la provincia de Río Negro.

Hace una semana se frenó una toma que se preparaba en el sitio que está detrás del cementerio, donde aproximadamente unas seis familias habían resuelto la ocupación, pero desistieron luego de dialogar con algunas autoridades políticas.

Si bien hay cientos de familias anotadas en el RUSTIFIV, hasta el momento no se han resuelto el acceso a la tierra, al menos para los hijos de los nacidos y criados en la localidad quienes necesitan que se satisfaga una imperiosa necesidad para construir sus propias viviendas.

Por otra parte, hay personas que han adquirido terrenos y no lo han efectivizado, muchas de ellas por problemas económicos, pero la mayoría optaron por no hacerlo, si bien hay un plan de recupero, pero no es suficiente para solventar las necesidades actuales. La falta de acceso a la tierra, un problema irresuelto que está en crecimiento.