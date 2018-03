Familiares de Nico Gutierre pidieron nuevamente explicaciones a Ojeda en el acto de inicio de sesiones legislativas

Los padres y familiares, junto a vecinos, se presentaron en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante cuando el intendente Luis Ojeda brindaba su discurso anual.

La madre reclamó insistentemente la renuncia del intendente ya que inculpa directamente al mandatario comunal, como a director de inspección Murgiondo por negligencia al mantener un lugar de manera irregular sin la clausura correspondiente.

Asimismo mencionó que debió pedir a la policía que cierren y clausuren el club Rácing donde fatalmente murió el adolescente el mismo día del sepelio “acababa de enterrar a mi hijo y cuando paso por ese lugar vi que seguía abierto con personas adentro como si nada hubiera pasado y aún el alambrado seguía electrificado, como puede ser que eso haya sucedido, porque no lo clausuraron cuando todo sucedió” indicó Patricia Campos entre sollozos.

“Mi hijo me pidió ir a jugar al fútbol, ¿Qué cosa más sana hay que un chico quiera jugar a la pelota con sus amigos? No hay explicación, nadie me da una explicación de porqué ese lugar no tenía un disyuntor ¿quién dejó que eso funcionara así?” exclamó compungida la mujer.

Terminado el cuarto intermedio, el cual se dio paso para que los familiares del joven Nico Gutierre se expresaran, reiniciada la sesión, el mandatario comunal manifestó “yo estoy a disposición de la justicia, pero repudio acciones concretas de algunos activistas que utilizaron esto para accionar políticamente, pero vamos a responder ante la justicia las veces que me requiera como cualquiera de los funcionarios, nosotros no encubrimos a nadie, jamás voy a cubrir a personas ni empresarios ni a nadie y estoy sujetos a procedimientos propios de las normativas del municipio y a derecho” puntualizó.