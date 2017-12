Con un fuerte discurso de fortaleza y unidad hacia la militancia, Juntos Somos Río Negro reunió a su dirigencia

Fortaleza, unidad, y el consolidación de la identidad partidaria a partir de acciones políticas concretas en las distintas ciudades, fue el resultado del encuentro de Juntos Somos Río Negro realizado hoy en Viedma.

Más de medio centenar de dirigentes, encabezados por el presidente del Partido, el gobernador Alberto Weretilneck; y el vicepresidente Pedro Pesatti; se reunieron en la Capital Provincial para analizar la situación partidaria y plantear las acciones a seguir en el corto y mediano plazo. Integrantes de la Mesa de Conducción partidaria, Intendentes, legisladores, y miembros del Gabinete fueron de la partida.

El resultado de las PASO y la no participación de JSRN en las elecciones de octubre ya no forman parte de la agenda temática en la provincia. Ese fue el común denominador de las expresiones de los presentes, quienes plantearon una serie de hechos políticos con el objetivo de vigorizar la mística partidaria. La autocrítica de la dirigencia por algunas cuestiones puntuales no estuvo ausente, pero se volvió a coincidir en la dificultad que representó la gran polarización nacional en las elecciones a Diputados.

La primera parte del año fue difícil, pero el cierre del año termina siendo positivo para Juntos como Partido de Gobierno, que tiene el desafío de seguir transformando la realidad de la provincia. El Partido, sus legisladores e Intendentes renovaron el compromiso de seguir siendo el apoyo político de la gestión, que se verá fortalecida por el plan de obras previsto para el año próximo.

Se destacó además la cohesión interna del Bloque de Legisladores, que ha permitido avanzar en leyes clave para la Provincia, incluso con la capacidad de generar las adhesiones de parlamentarios de otras fuerzas políticas que en definitiva votan divididas.

Sin dejar de acusar el impacto del revés electoral de este año, los presentes coincidieron que el mismo ya forma parte del pasado y que representa la posibilidad para JSRN de recuperar el impulso y volver a ser el protagonista de la agenda política. “Fue un año duro, pero nada comparado con el 2014, cuando todo parecía desmoronarse y unos meses después ganamos las elecciones con el 53% de los votos”, reflexionó uno de los dirigentes.

El mensaje que se llevará a la militancia en cada una de las ciudades es claro: fortaleza y tranquilidad, con la decisión de trabajar en cada pueblo en la generación de espacios de trabajo político y debate, generando la referencia partidaria para que los simpatizantes de Juntos tengan su lugar.

Como acciones concretas, se definió la inauguración de la Casa Central de Juntos en Viedma en los próximos días, para avanzar luego en la apertura de casas locales para justamente transformarse en los centros de referencia para las distintas actividades. Se trabajará además en el fortalecimiento de la Escuela de Dirigentes, la realización de un Encuentro de Jóvenes y la presencia de los funcionarios y dirigentes provinciales en las distintas localidades para participar de espacios de debate y formación política. En definitiva, seguir estando cerca de la gente, lo que ha sido la característica distintiva de Juntos Somos Río Negro, siempre defendiendo la identidad provincial.