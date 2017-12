Confirmado el adelanto de InformativoHoy: Las Grutas – Mineros disputarán un lugar en el Federal C

El pasado 29 de noviembre este medio publicó que el club Sportivo Ferrocarril, bicampeón de la temporada no se presentaba por inconvenientes surgidos desde la hinchada respecto a actos de violencia que ocurrieron en distintos encuentros donde participó el club “azurro”.

Si bien la dirigencia no admitía posteriormente la situación y declararon en otros medios que no iba a ser así, también luego que jugadores y parte de la parcialidad mostraron su enfado al respecto, en la noche de ayer, luego de la reunión de la comisión directiva de la liga, ratificaron de no participar de las dos finales, tal cual fue la información de este sitio web.

El lugar lo ocupará Mineros que finalizó subcampeón de los torneos que obtuvo Ferro justamente ante el rival de Sierra Grande.

“Los que van a jugar las finales son Mineros – Las Grutas, primer partido este domingo en la villa balnearia a las 18 horas y luego de visitante en la localidad serrana también en el mismo horario” agregó que “la decisión de participar fue meramente de la directiva de Ferro y firmaron el acta de esa manera, la liga ya lo había establecido, es pura responsabilidad de los dirigentes ferroviarios y que se hagan cargo de esa decisión” indicó Fabián Muñoz, presidente de la LRA.

“En el acta está establecido que el club decidió no participar y son ellos los que deben decirlo a la parcialidad y a sus jugadores, no hay más nada que decir desde la Liga, ellos tenían la oportunidad de hacerlo y los pibes, los jugadores no tienen la culpa, repito, la decisión es de la dirigencia de la institución de Sportivo Ferrocarril y las otras instituciones apoyaron lo que se estableció y en esto debemos ser claro en esto” sostuvo el dirigente.