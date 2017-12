Iaquinta “el balance del año del es muy bueno y le gente volvió a creer en el hospital”

Dialogamos con la directora del nosocomio “Aníbal Serra”, se acerca el verano, y la temporada los tendrá nuevamente como protagonistas.

“Las recomendaciones son generalmente las mismas, que las personas que no deben estar al sol entre el mediodía y las 17 horas, si lo llegan hacer utilizar protector con factor solar alto y los bebés no deben estar en la playa, hasta los seis meses no pueden exponerse al sol y por más que digan que le ponen protección total o van después de las 18 horas, la realidad es que no deben estar esos niños exponerse al sol” agregó que “la otra es la hidratación adecuada, con frecuencia y llama la atención que el año pasado hemos tenido bebés deshidratados, por ejemplo una familia que llegó del norte con un bebé de cinco meses sin recomendaciones pediátricas sufrió estas consecuencias y tampoco el otro extremo que no lo tengan sobreabrigado que también produce deshidratación”.

“Respecto a cómo afrentamos las emergencias, respecto al año pasado modificamos muy pocas cosas, la parte quirúrgica no nos preocupa porque tenemos reservas para utilizar la cirugía, pero lo que sí me preocupa es el cansancio de los que participan de las operaciones, es natural que aumenten las intervenciones y no tenemos recurso humano, por ello tratamos de preservarlo, en este sentido suspendemos las cirugías programadas entre el 15 de diciembre hasta los primeros días de marzo, estamos solo para hacer emergencias” afirmó.

“Las Ambulancias están con todos el servicio mecánico al día, tengo una en el Puerto de SAE, tres para viajar y una para dentro de la ciudad, todos los vehículos están en condiciones para afrontar la temporada, aclaro que el Puerto es parte del Área Programa SAO, no así Las Grutas que es otro Área Programa diferente al nuestro, pero si trabajamos articulando con siete hospitales de forma coordinada porque aquí es el primer centro de derivación de Sierra Grande, Valcheta, Conesa y Guardia Mitre” sostuvo asimismo “ingresa una médica nueva los primeros días de enero que es importante para ir cubriendo guardias, tenemos todos organizado, además si necesitamos fondos extras del Ministerio está abierto a derivarlo” aseveró Iaquinta.

“Sobre la casa para salud mental está totalmente destruida, quisieron volver a usurparla, por lo menos se colocaron rejas aunque nos garantizan que no vuelva a ser ocupada, incluso soldaron puertas y ventas como también los vecinos están en alerta, pero no va a ser fácil recuperarla”.

“Mi balance del año es positivo, hemos logrado muchas cosas, algunas muy importantes, no tenemos deuda actualmente con los proveedores, salvo con dos o tres el resto trabajamos de contado, la gente volvió a creer en el hospital y generamos confianza y el trabajo de la administradora Liliana Salazar ha sido significativo, pero creemos que en el hospital, los trabajadores hacen un esfuerzo para que todos estén mejor” manifestó la directora.