Importante incremento de casos de sífilis en San Antonio Oeste

Desde la última publicación que realizó Informativohoy en el año 2016 respecto a que se vislumbraba en ese momento un crecimiento en las estadísticas de enfermedades venéreas, en este período acrecentó aún más las mismas, es por ello que este medio se acercó hasta el hospital Aníbal Serra y dialogó con la directora Paula Iaquinta.

“Hubo trece nuevos casos de sífilis de septiembre a noviembre en San Antonio y hay gente que piensa que es una enfermedad que desapareció, pero no, existe y es real, lo comprobamos a diario, además hay algunos que echan la culpa que el preservativo no sirve, pero es todo lo contrario, justamente el preservativo es el que impide el contagio” agregó que “por ejemplo en el 2015 hubo 13 casos nuevos, en el 2016 unos 25 casos y en el 2017 unos 17 casos más (sumando los 13 nuevos casos de los meses septiembre-noviembre), tampoco es la única enfermedad de transmisión sexual, hay también casos de Gonorrea, uno o dos casos de Trichomonas uno de ellos en una mujer que está embarazada y de VIH tres casos al año, como también dos casos de Hepatitis C y esto justamente se previene con el uso del preservativo y evitaría nuevos contagios” aseveró.

“La sífilis se clasifica en tres períodos (primario, secundario y terciario) lamentablemente hemos tenido dos casos de sífilis de estadío secundario y en adolescentes una chica de 17 años y el otro de uno de 19 años y la constante de los casos que tenemos de transmisión sexual en su mayoría menores de 30 años” añadió asimismo que “últimamente se han liberado mucho el uso del preservativo porque creen que ya no pasa nada con el VIH o bien ya no se muere de esa enfermedad o no les importa, además debemos sumarle casos de contagio también por consumo de polidrogas” afirmó.

“Es necesario, sobre todo en aquellas personas que ejercen la prostitución o el sexo casual, se hagan controles periódicos y sobre todo usen el profiláctico lo hombres, es importante cuidarse de estas enfermedades que lamentablemente siguen teniendo un incremento en la zona” sostuvo también “de lo que hablamos específicamente esvde San Antonio y el Puerto, no tenemos los números de Las Grutas que probablemente debe ser alarmante” concluyó.

Muchos casos de gastroenteritis

“Durante este tiempo de verano ha habido muchos, independientemente de las edades y por ejemplo en las familias que pueden ser uno o dos integrantes, como pueden ser todos. Nosotros no poseemos registro de donde o a quien compran los alimentos a menos que lleguen el mismo día varias personas en un lugar puntual, hay muchos casos que los casos se dan en la propia casa, la falta de refrigeración o de exposición de los alimentos del sol, otro factor es la deshidratación si la gente se siente mal deben hacer la consulta oportuna y continuar con una dieta que el médico entrega y las recomendaciones de siempre” señaló Iaquinta.