La UOCRA protestó por las calles de San Antonio solicitando el compromiso de la municipalidad

“Reclame usted también señor intendente” mencionaban los obreros reunidos en el hall municipal. Los trabajadores querían la firma de una nota de compromiso y así sucedió. El mandatario comunal Luis Ojeda que expresó que habló con el Ministerio de Obras Públicas provincial y adujeron que pronto la empresa estará en marcha, además de pedirle a la empresa que reanuden los trabajos.

Desde la UOCRA mantienen sus recaudos respecto a los anuncios y quieren respuestas concretas “yo espero que esto continúe, porque la verdad estamos muy complicados y si esto no avanza reiteramos que vamos a ir al paro total en la zona” aseveró Edgardo Cancino secretario adjunto. Por su parte Eduardo Cayunao expresó que “lo que le dijeron al intendente es lo mismo que nos dicen a nosotros, queremos que nos den certeza, porque la empresa no aparece y esperemos que vuelvan para poner en marcha el proyecto” además Cayunao mencionó que la situación es cada vez más compleja ya que no son muchas las obras en marcha.

Concejales solicitan reinicio de la obra

El bloque de Concejales del FpV solicita la reactivación de la obra del hospital. En el marco del reclamo de los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) por la paralización de la obra del hospital de Las Grutas que construye la empresa DAL Construcciones S.A, el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, solicita a las autoridades correspondientes la Inmediata incorporación de los 7 trabajadores que la empresa a cargo de la obra les dio de baja sin mediar motivo alguno y además le requieren al Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, Arq. Carlos Valeri que establezca la fecha y hora de reactivación de dicha obra que ya fue licitada, adjudicada y cuenta con el anticipo financiero para su inicio.