Renunció la mitad de la comisión directiva de la Unter San Antonio

Se concretó un renunciamiento masivo, un total de 12, de los integrantes de la comisión directiva de la delegación local del gremio que representa a los docentes.

Según comentó Suyai Quilapán a este medio que “no hay espacio de diálogo, creíamos en un proyecto diferente pero no se dio, tampoco creemos que hay trabajo en equipo, estamos en

Sin desconocer las acciones que se han desarrollado, creemos que no han existido espacios de diálogo y trabajo de equipo. No nos sentimos parte, y entendemos que el proyecto de conducción que nos convocó desde la intención, no pudo desarrollarse” señaló también en una nota en las redes sociales, una parte de ella expresa “Creemos que se le ha dado continuidad al modelo anterior del cual siempre fuimos críticos. A tal punto que se siguen repitiendo “viejas prácticas” con “nuevos actores”. Un modelo que promueve “elegidos”, que no trabaja en las escuelas; donde “hay que pedir permiso a los de arriba”, o donde un grupo reducido decide por la mayoría”.

Por su parte Santiago Romero confirmó a Informativohoy del renunciamiento masivo “no voy a dar declaraciones a los medios hasta tanto no lo analice con los abogados del gremio, pasado mañana haré una declaración” aseveró el gremialista.