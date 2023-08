Las Escuela Municipales de Básquet participaron del encuentro en Sierra Grande

El pasado sábado en el Polideportivo Municipal de Sierra Grande la Escuela Municipal de Básquet de Las Grutas a cargo de Gatón Bonuccelli y la Escuela Municipal de Básquet de San Antonio Oeste a cargo de Fabián Velázquez, ambas dependientes de la Dirección de Deportes, participaron del encuentro de las categorías Mini y Pre-Mini correspondientes a la Liga Atlántica.

Este fue el segundo encuentro de las mencionadas categorías, teniendo en cuenta que la pasada organización estuvo a cargo de la Escuela de Las Grutas. Participaron además los equipos municipales de Valcheta y por supuesto Sierra Grande.

Durante la mañana del sábado los Pre-Mini hicieron su presentación con las modalidades 3 vs 3 y 4 vs 4, mientras que por la tarde los Mini utilizaron el campo completo haciendo partidos 5 vs 5. Los encuentros no cuentan con puntaje ya que se trata de promover el aspecto lúdico y de formación en los niños y niñas.

El próximo encuentro será en San Antonio Oeste en el mes de septiembre con fecha a confirmar.

