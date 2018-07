Lumbalgia y embarazo

Los dolores y molestias en el embarazo no pueden ni deben ser tratados con medicamentos convencionales, pues la mayoría de los fármacos no son aptos para mujeres embarazadas, ya que sus compuestos pueden afectar al feto en formación. Existen algunos analgésicos permitidos, siempre consulte con su médico clínico o ginecólogo, no se auto medique.