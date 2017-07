María Luz Riera en SAO “no estoy de acuerdo con la planta nuclear” dijo la candidata a diputada por el Socialismo

La postulante a las PASO por el Partido Socialista de Río Negro, estuvo presente este sábado en la localidad y en diálogo con InformativoHoy señaló “estoy en desacuerdo con la instalación de una central atómica porque la Patagonia es un lugar dónde siempre fue reconocida a nivel mundial como un sitio natural por excelencia y colocar una planta nuclear no beneficiaría para nada a la región” agregó que “somos partidario que la salud de la ciudadanía no se vende y no se negocia, tampoco entregar nuestras riquezas al extranjero, porque además debemos pensar en nuestros hijos y nietos, porque ni siquiera es para nosotros la energía que brindarán, no tiene sentido, hay otras formas alternativas viables para generar energía, no debemos dejar que instalen en este lugar donde seguramente habrá contaminación a futuro”.

“Nos toca como ciudadanos esto, no solo como candidatos y esta cuestión de la participación que vemos de los ciudadanos, no solo con el voto, sino con las asambleas para involucrarse, entonces saber que no se deben jugar con las necesidades de los que menos tienen porque desde los gobiernos dicen que habrá más trabajo con la obra de la construcción de la planta nuclear, pero en realidad afectará a largo plazo a la pesca, al turismo, a la biodiversidad, no es posible que mientan desde esa perspectiva” sostuvo Riera.

“Nosotros tenemos muchos proyectos importantes para llevar a la cámara baja sobre economía, educación, igualdad de oportunidades, queremos que se comience a repensar la economía, las oportunidades para nuestra provincia y para quienes más necesitan, es necesario importante que el Congreso Nacional tenga pluralidad y que todas las voces se escuchen” afirmó la médica.