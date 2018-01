No se repitió: la temporada en SAE no es lo que se esperaba

El año pasado el Puerto del Este vivió una de sus mejores temporadas y con el ciento por ciento de ocupación. Este año apenas llega al 70%.

“Bajó mucho la ocupación, no es como fue el año pasado, después del fin de semana largo esperábamos mejor perspectiva, y la segunda quincena bajará a un 70 0 60 por ciento seguramente como tenemos ahora y febrero ni hablar” señaló Marcelo Illodo.

“Estoy convencido que no tenemos una política de turismo para nuestra localidad, lo repito siempre, es tan básico como un ABC empezar a darle promoción y trabajar en julio y agosto de cara a la temporada venidera y no lo que pasa por ejemplo con al camping que para el 20 de enero posiblemente alguien se haga cargo, es una vergüenza, nos toman el pelo y como siempre digo, somos el último orejón del tarro de todo lo que pasa en nuestras localidades en todo, no solo en turismo” indicó el prestador a InformativoHoy Radio.

Por su parte Nadina Gutiérrez, secretaria de turismo municipal confirmó que la merma turística llegó al Puerto como lo ha sido en Las Grutas también “tenemos entre un 65% de ocupación, no podemos comparar con el fin de semana largo, pero si con otros períodos que ha repuntado, además estamos a la altura de muchas playas del país en materia de ocupación, ninguna supera ampliamente lo que sucede en nuestra zona, salvo excepciones como Monte Hermoso que tiene una ciudad como Bahía Blanca muy cercana” agregó que “si bien se ve mucha gente, el consumo ha caído, el turista se cuida mucho en la compra o en la consumisión, se nota, pero cuando pase la primera quincena tendremos un parámetro más acabado de la situación” sostuvo la funcionaria.