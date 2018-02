Noale “los aportes no reintegrables a provincia se han rendido en tiempo y forma, tenemos todo certificado”

El secretario de gobierno municipal Luis Noale indicó a InformativoHoy de un listado que envió provincia sobre deudas de aportes que no se cumplimentaron desde el municipio. Luego de una búsqueda exhaustiva por parte del ejecutivo, constataron con el Tribunal de Cuentas que las rendiciones estaban realizadas.

“Como es sabido y que ha sido largo y trillado, empieza a ser importante el tema de las rendiciones de los aportes no reintegrables por el decreto que emitió el gobernador para la obtención del dinero que la provincia debía enviar los municipios, casi siete millones de pesos del Plan Castello. Yo estuve presente en las comisiones junto al legislador Iud y al intendente Ojeda, en ningún momento la provincia mencionó que debían pasar por la letra chica de un decreto y tampoco manifestaron que si no se tenía las rendiciones, no iban a poder obtener los recursos, resulta extraño porque hasta ahora se han cambiado algunas reglas del juego. Creo que los intendentes y legisladores que acompañaron este proyecto empezaron a elevar su voz de protesta, verdaderamente lo que se acordó en una comisión no se cumple” aseveró.

“A la oposición del gobierno municipal, también la provincia le envió un listado enorme donde supuestamente no hubo rendiciones de al menos de hace nueve años, no es así, Ojeda se entrevistó con Oliva Tagle y este funcionario le dijo que por ahí las rendiciones no se cargaron en el sistema, eso le dijo el responsable del área de municipios provincial al intendente, entonces buscamos y encontramos las rendiciones realizadas con las certificaciones del Tribunal de Cuentas que ayer emitió un informe al respecto. La verdad que si ellos de provincia no son responsable en eso, no es problema del gobierno municipal, así como un montón de aportes que rendimos y que tampoco han sido cargados” sostuvo el funcionario.

“Ahora comenzaron a correr los plazos del Plan Castello y somos los más interesados que esto se resuelva, este gobierno, como el anterior rindieron los aportes, por eso debimos a salir a buscar las carpetas, tenemos refrendado por el tribunal de cuentas actualizada la nómina” agregó también “me parece que aquí hay otra intencionalidad, porque seguro que ahora pedirán otra cosa al municipio para estirar los tiempos, siendo que hubo legisladores del FPV con sus intendentes que apoyaron el endeudamiento, por eso le envié al secretario de hacienda todas las actuaciones que están certificadas con el listado de provincia, que de allí provincia no tengan las rendiciones cargadas en el sistema, es raro” señaló.

Ayuda al SENAF

“Lo más fácil como funcionario es no colaborar y decir que no es una competencia municipal, pero la realidad es que compete el problema a provincia, nosotros no miramos para otro lado, porque en verdad es que hay personas vulnerables en el medio y desde mi secretaría hicimos los trámites para que le reintegre el medidor al ECOS, como también trabajamos en resolver los derrames cloacales que tenían allí, también cargamos tarjetas de colectivo para los asistentes sociales que están con problemas graves en el ámbito laboral, siquiera podían visitar a las familias. Por ello resolvimos esta situación, porque nosotros necesitamos que se atienda a la población y que el estado provincial cumpla el rol que le compete, pero te reitero, el municipio está del lado del que necesita y no vamos a dejarlos sin asistencia” expuso Noale

Intercambio productivo

“Estamos transitando el séptimo año de intercambio con municipios del valle y la pesca es nuestro principal desarrollo primario, por eso estamos llevando este domingo con la cooperativa de estiba del muelle, pescado fresco a Choele Choel a la gran feria de esa localidad para ofrecer los productos de mar que se obtiene de este golfo que tanto nos provee y nosotros desde el municipio aportamos en colaborar para con ellos, para que puedan obtener un sustento para sus familias, porque la situación de la descarga por la falta de langostino estuvo complicada esta temporada” aseguró el secretario de gobierno.

Estadio

“Elevé una propuesta al concejal Mirano para que se arme una resolución y se pueda instalar césped sintético en la cancha del estadio municipal, estamos evaluando el costo y, si podríamos hacerlo, generará ingresos importantes, además evaluar las mejoras para ir profesionalizando el fútbol local, también este ingreso que podamos obtener podamos volcar a todos los sitios que se hacen deportes en las localidades como los gimnasios municipales y el polideportivo” reveló.