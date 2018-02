Obligatoriedad para frentistas: presentaron ordenanza que exigirá la conexión cloacal

En diálogo con el edil de JSRN Alejandro Railfe, mencionó que presentó un proyecto de obligatoriedad de conexión y uso de la red cloacal: “hay un porcentaje muy grande de personas que no se conectaron a la red cloacal a pesar de que frente a sus casas pasa la red y aún continúan con los pozos ciegos, desde que yo tengo memoria como sanantoniense es un gran problema, además es tomar conciencia de que tendremos una obra de saneamiento gigante que se avecina como es el Plan Castello” agregó que “cada vez tenemos más turismo y si no tomamos esta decisión vamos a caer en un problema complejo y el gobernador nos da esta gran oportunidad de tener esta obra inmensa”.

En los considerandos, Railefe expresa que Aguas Rionegrinas, debería también implementar un plan de conexión obligatoria para esta obra de cloacas tan importante que tendrá inicio este mismo año 2018 “no tiene razón de ser, ni lógica y tampoco sentido común, realizar una obra majestuosa como la que se está por empezar, sin el compromiso de los frentistas en su totalidad de conectarse a la misma” indicó.

“El gran problema de nuestra Villa Balnearia no son las cloacas, sino la cantidad de pozos ciegos o pozos negros que aún quedan en nuestra localidad, y que superan ampliamente en porcentaje a las cloacas existentes. Este problema ha existido desde siempre en Las Grutas” añadió asimismo que “sería de mucha importancia, que al momento de iniciar la obra de cloacas, se tenga un relevamiento de la cantidad de frentistas que hoy gozan de tener este servicio, pero más importante sería, tener un relevamiento de los frentistas que aún no están conectados y que por años han tenido factibilidad para hacerlo y no lo han hecho. Que por supuesto, ARSA debería desarrollar un mecanismo para que estos, al igual que los futuros beneficiarios de este servicio, tengan la obligación de conectarse a la red” aseveró el concejal.