“No nos conformaremos con el 15%, no es razonable”

Así lo mencionó Mario Pezatti, delegado zonal del gremio ATE en San Antonio Oeste “la verdad que no es un porcentaje que podamos sentarnos a discutir, deberíamos hablar de un 25% al menos para los trabajadores de provincia” respecto a la paritaria municipal señaló “aún no tenemos números, pero el 15% es bajo” sostuvo.

El dirigente señaló que los recientes aumentos en los combustibles, transporte, tarifas de servicios, otros bienes y productos aceleran el deterioro de los ingresos salariales y la inflación que superará el 5% solo en el primer trimestre del 2018.

“No vamos a aceptar un techo salarial, me parece que no condice con la realidad, hoy vemos que los trabajadores apenas les alcanza o bien no les alcanza para llegar a fin de mes, estamos en matera de sueldos atrasados, mucho más en la municipalidad, al menos se logró ir equiparando el salario familiar dialogando con el secretario de hacienda Young quien este mes de marzo cobrarán los trabajadores la recomposición que firmamos”.