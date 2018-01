Ojeda pidió a DiGiácomo que no trasladen al Comisario León

En virtud de la solicitud de instituciones y vecinos de Las Grutas, el Intendente Luis Ojeda se puso en contacto con el Ministro de Gobierno de la provincia de Rio Negro, Dr. Luis DiGiacomo, con el objetivo de solicitar a través de su persona, la continuidad en su cargo del Comisario Fabio León, quien se encuentra desempeñando sus funciones en la Comisaría 29 de Las Grutas.

“Su accionar es sumamente satisfactorio y la comunidad de Las Grutas reconoce su labor como tal, es por este motivo que se han dirigido a diferentes autoridades para solicitar que el Comisario continúe en la dependencia de la localidad, en este sentido es que me he comunicado con las autoridades provinciales, puntualmente con el Dr. DiGiacomo, solicitando su intervención para que el Comisario León no sea trasladado”, indicó el Intendente Luis Ojeda. (Prensa Municipio SAO)