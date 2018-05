Por unanimidad la legislatura rionegrina reformó la Ley de la Función Pública

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una reforma de la Ley de la Función Pública, y de este modo el gremio ATE logró ser equiparado con UPCN. Tendrán de ahora en más, una silla en el Consejo provincial de la Función Pública, en la Comisión Técnica Ejecutiva, en el Comité Institucional de organización y recursos humanos, también en la Junta de Reclamos y en la Junta Evaluadora.

“No se puede negar esto”, manifestó el legislador de Juntos, Adrián Casadei, miembro informante del bloque oficialista, al referirse a la ruidosa barra de representantes de ATE que se acomodaron en la bandeja superior.

Casadei hizo referencia a varios fallos y lo estipulado en las Leyes del trabajo, para apoyar “un sistema más representativo y plural”, y agregó que “este es un gobierno que siempre buscó la paz social”.

Por su parte, el presidente de la bancada de JSRN, Alejandro Palmieri, acotó que “me siento muy orgulloso de ser miembro del gobierno provincial que más hizo por los derechos de los trabajadores”, y recordó el otorgamiento del plus del 40% por zona desfavorable, la devolución de la antigüedad a todos los empleados públicos, la recategorización, los sucesivos pases a planta y la reciente eliminación de las becas.

“Algunos, que pregonan la defensa de los trabajadores, ponían palos en la rueda y ponían en duda nuestra decisión de agosto del 2012 de devolver la zona”, recordó, y destacó que “siempre avanzamos sobre seguro”, en referencia a la posibilidad de hacer frente a cada nuevo compromiso.

Casadei, cuando cerró su argumentación en favor del proyecto, advirtió que “no debemos ser obstinados, y es justo reconocer, no al gremio, sino a los trabajadores que ese gremio representa”.

En relación al Estatuto del Empleado Público, se ampliará la representación sindical en la Junta de Disciplina a razón de un vocal gremial por cada asociación, y en el caso del Directorio del IPAP, se integra por cada uno de los representantes gremiales.

Por su lado, el legislador Rodolfo “Rody” Cufré, manifestó que “como dirigente sindical quiero demostrar mi satisfacción por esta iniciativa. Para mí esta ley no tiene connotaciones políticas, es para los trabajadores y así debe ser entendida. ATE –agregó-, representa un porcentaje importante de empleados públicos, y tiene que tener esta legalidad, no solo para la discusión de paritarias, sino también para la mejora de las condiciones laborales”.

Martínez volvió a reclamar por Obreros de la Construcción

Al tratarse la ley que reconoce derechos de representación al gremio ATE, el legislador Raúl Martínez (FpV) señaló que “esta posibilidad de participación también se tiene que dar en otros ámbitos, como en el caso de los obreros de la construcción que nunca fueron incorporados al Directorio del IPPV como lo establece la ley 21”.

Martínez dijo sentirse “congratulado que después de más de 28 años, algunos que hoy son legisladores y fueron gobierno gran parte de ese tiempo, se advengan a reconocer este derecho”.

Para el parlamentario “mucho de esto tiene que ver con los orígenes justicialistas de muchos componentes de la legislatura, de los que nunca nos fuimos y de los que ahora están del otro lado”.

“Yo sé lo que es estar en la calle, perseguido, cagado a palos y hasta detenido por quemar alguna cubierta”, recordó.

Martínez volvió a reclamar por los Fondos FONAVI, que establecen la participación de los obreros de la construcción “que trabajan en condiciones laborales extremas, llegando a perder la vida por caerse de un andamio sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas”.

“El derecho que reclamo para los obreros de la construcción sería de estricta justicia social”, concluyó