Ojeda no tomaría deuda en dólares del Plan Castello

El intendente municipal dialogó con InformativoHoy Radio por la 102.5 Mhz en la mañana de ayer y señaló “el dinero que envía provincia del cual no debe reintegrarse ese llegará una vez que aprueben los proyectos que presentamos, sobre tomar deuda en dólares no vamos a viable hacerlo a largo plazo, no podemos pagar esa deuda además como está el precio del dólar actualmente” señaló además “sabemos de los plazos internacionales con la tasa anual de endeudamiento, será muy costoso” indicó.

Ojeda por ello no tomaría la parte reintegrable del Plan Castello “sería un riesgo para las finanzas futuras del municipio”.

Por lo tanto, San Antonio Oeste será otro municipio en rechazar el préstamo, sumándose los 21 municipios rionegrinos, en su mayoría del FPV, que no lo aceptan y sólo toman la parte no reintegrable que asciende a los 379 mil dólares, para todos por igual.

Galme

Respecto a la ex Galme pesquera indicó que ya se reunió con el secretario de obras públicas “hemos dialogado con el funcionario Álvarez, hemos colocado carteles provisorios, pero a inicios de la semana que viene comenzaremos con el cerramiento, además vamos a derrumbar algunas paredes que están muy complicada en su estructura” aseveró el mandatario comunal.