Protesta en la sucursal del Banco Neuquén en Las Grutas por el despido de un trabajador

Un empleado que lleva al menos siete años en la entidad bancaria, la primera y única de la villa balnearia, fue despedido esta semana.

En la jornada de ayer y si no hay llamado a conciliación seguirán las medidas del gremio bancario, liderado por el sindicalista y actual legislador Rodolfo Cufré que se hizo presente en el lugar.

“Nosotros queremos la reincorporación del trabajador, no queremos otra cosa, por eso estamos acompañando aquí, porque despiden a uno y todos nos solidarizamos, esto no pasa por achique de personal, aquí hay otra cosa, la nueva gerenta de la entidad tomó la decisión de sacarlo, hace siete años que trabaja aquí desde que se inauguró el lugar y era el reemplazante del cargo si no estaba nadie al frente, entonces creemos que aquí hay una persecución” sostuvo.

“Si nos convocan a una conciliación iremos a Viedma a sentarnos con el secretario de trabajo y los representantes del banco, porque si esto no se soluciona, seguiremos la manifestación aquí y en el inicio de la temporada, no vamos a permitir que se despida por capricho de alguien a los compañeros” afirmó el gremialista.

El empleado también recibió el apoyo de muchos vecinos que se acercaron a expresarle su solidaridad ya que según mencionaron que su ayuda siempre fue valiosa.