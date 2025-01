SAE: secuestraron un micro que circulaba en malas condiciones

El operativo estuvo a cargo de inspectores de la provincia de Río Negro. Una vetusta unidad, que intentaba ingresar al puerto de San Antonio Este por la ruta nacional 3, transportaba a 13 personas, incluidos varios niños. Un sumario administrativo se abrió esta tarde de domingo en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Río Negro, luego de que inspectores del organismo y del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de la policía provincial detectaran un desvencijado colectivo que trasladaba pasajeros entre San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Este (SAE). Según informó NoticiasNet, fuentes oficiales confirmaron que, durante un control de rutina, el personal logró minimizar riesgos en la circulación vial al interceptar la unidad y trasladarla al destacamento caminero, ubicado entre ambos puntos poblacionales. Allí se detectaron diversas anomalías graves. El conductor del colectivo no contaba con licencia habilitante ni con póliza de seguro para personas transportadas. Además, la unidad presentaba importantes deficiencias en la carrocería y los neumáticos. Particularmente, una de las ruedas traseras duales no cumplía con las normas permitidas y se encontraba “destalonada”, lo que representaba un grave peligro tanto para los adultos como para los menores a bordo. El vehículo fue escoltado hasta la caminera ubicada en el ingreso a San Antonio Oeste. En ese lugar, los inspectores confeccionaron un acta detallando el conjunto de irregularidades detectadas. Mientras tanto, se organizó el rescate de los pasajeros, quienes fueron colocados a la sombra para evitar problemas de salud debido al intenso calor y al sol reinante en la ruta. Posteriormente, cuatro automóviles particulares llegaron al lugar para trasladar a los pasajeros de regreso a San Antonio Oeste. Por su parte, el conductor del colectivo permaneció en la caminera a la espera del acta en la que se documentaron sus responsabilidades. Según trascendió, tendrá dificultades para recuperar la unidad, más allá de la multa correspondiente, ya que el colectivo no está registrado a su nombre. Para retirarlo, será necesario que una persona con licencia habilitante de categoría “D” se haga cargo de conducirlo. Como alternativa, el conductor deberá localizar al titular del vehículo o gestionar un poder otorgado a su nombre, siempre que dicha persona cuente con el carnet correspondiente, según indicaron fuentes consultadas.

