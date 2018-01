SOPSAO: Cullumilla destacó los diez trabajadores que pasaron a planta permanente

Dialogamos con el secretario general del Sindicato de Obreros Portuarios Julio Cullumilla, así comentó a InformativoHoy las últimas novedades “Gracias a Dios hemos cerrado el pasado martes lo que quedaba pendiente del año 2017, en este caso un 99% se cumplió por parte de la empresa lo acordado y destaco que pasaron diez compañeros a planta permanente” añadió que “ellos generan un listado que a veces no concuerda con el nuestro, pero ellos saben que desde el 2011 venimos discutiendo y mencionando que los compañeros que tienen que ingresar es por antigüedad, porque antes que entráramos nosotros a conducir el sindicato, los únicos que quedaban efectivo era el sector muelle, pero todos son afiliados al gremio del SOPSAO tanto transferencia, consolidado, pontón pesquero y muelle entonces decidimos que todos tienen el mismo derecho de ingresar a planta permanente” aseveró.

“Decidimos unir en su momento transferencia y consolidado dejando tres sectores, hoy por fortuna todos los que están en pontón pesquero son de planta permanente, entonces por ejemplo si ingresan seis oficialmente hacemos que sean tres y tres de cada sector igualando las posibilidades, esta semana debían entrar cuatro capacitados y seis estibadores pero la empresa quería solo estibadores, entonces con discusiones de por medio logramos que ingresaran dos capacitados y ocho estibadores, recordando que este año tuvimos doce jubilados lo que ingresaron son del acuerdo del 2017 seguiremos por más, aunque cueste la negociación” sostuvo el gremialista.

“Esta última medida de fuerza hicimos en el pontón pesquero antes de las fiestas por motivos de no cumplimiento de la empresa, tuvimos dos reuniones, pedimos un bono, la empresa quiso darnos 2500 pesos a futura negociación y no aceptamos, aunque el día 29 depositó a todos ese dinero, pero esto no es por aceptación nuestra, el martes pasado dijeron que esa entrega era para los obreros, bienvenido sea, además los ingresantes a planta también recibirán ese dinero esta semana”.

“Este lunes elegiremos los paritarios y el martes entregaremos la lista a la dirección de trabajo y el miércoles empezaremos las negociaciones porque ingresa un barco en estos días. Aún no tenemos un número para solicitar aumento, vamos a decidirlo en asamblea. Es importante todo esto, el gremio está funcionando muy bien, a pesar que otros sectores sindicales están en estado muy complejo, nosotros pudimos ingresar diez personas dentro de una estabilidad laboral” agregó que “continuamos dependiendo solo de la fruticultura y después de 33 años seguimos trabajando menos, así como viene esto se pone más complicado y vamos viendo cada año que se pone más duro, tenemos muelle, pontón pesquero, entonces vemos que la política tampoco toma en cuenta que debe haber un muelle con trabajo al menos ocho meses al año, estamos muy debajo de todo, entendemos también a la empresa que no hay trabajo, pero no pasa por nosotros, pasa por la política y los empresarios que se pongan a trabajar para que empiecen a producir, cada año vamos en decadencia” afirmó.

“Este 2018 seguiremos trabajando ampliando el sindicato y su sede, en lo gremial vamos a seguir luchando para que los trabajadores queden efectivos, todo llega porque nosotros seguimos luchando con la misma postura de siempre” señaló Cullumilla.