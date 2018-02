UNTER “el porcentaje que ofrece el gobierno no es serio y no iniciarían las clases” dijo Romero

En diálogo con InformativoHoy radio, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina de San Antonio Oeste señaló “El gobierno de la provincia faltó a su compromiso, se había acordado que el segundo semestre del 2017 reabría negociación salarial de un 4% más y ese incumplimiento más el 15% que plantea es de un 19% lo que debemos además sumar el desfasaje que produjo la inflación, pero sabemos que la meta del porcentaje que señala provincia es por mandato de Nación y no es compatible con la realidad que vivimos”.

“Lamentablemente parece que la gente cree que nosotros somos los que esperamos a último momento la negociación salarial y es el gobierno quien impuso la fecha, desde diciembre pedimos sentarse a negociar y la verdad nos llevan a una fecha cercana al inicio lectivo” agregó que “por ello el viernes tenemos una asamblea resolutiva local para llevar un mandato al congreso de Regina y seguro coincidimos como la totalidad de los gremios que el 15% es muy poco”.

“Hasta este momento, en función de la definiciones de CTERA en el Plenario de Secretario Generales, veremos que sucede el lunes, pero habría un no inicio de clase de 48 o de 72 horas o bien no arrancar clases hasta que se negocie lo que queremos” añadió además “el gobierno embarra la cancha y genera inseguridad al docente trabajador el de a pie no llega a fin de mes y me parece que no solo eso sino además exigir que las escuelas estén en condiciones como otros puntos importantes a que se tomen en cuenta” sostuvo.