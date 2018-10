Urban Move en Las Grutas: Micaela Villanueva “hemos crecido porque le ponemos mucho esfuerzo”

El fin de semana, en Casinos del Río, se realizó un nuevo evento que congregó a distintos exponentes del hip hop y danzas urbanas.

Dialogamos con Micalea Villanueva quien señaló “esto lo hacemos con mucho corazón, es parte el crecimiento y del esfuerzo que le ponemos todos los días, es por ello que crecimos, a veces uno no cae cuando le dicen que llegamos incluso a bailar en Estados Unidos, pero volvés a la realidad y sabés que todo no fue por causalidad, sino porque hay ganas de crecer y seguir, esto no se detiene”.

En ambas jornadas los alumnos y otras personas pudieron aprender aún más sobre los estilos “la verdad que bailar es una pasión y tengo alumnos muy chicos, una señora de 54 años y un hombre de más de 70, no hay límite, todos muy comprometidos y también los padres que apoyan un montón y estpan en todo momento” manifestó Villanueva.

“Estas capacitaciones nos llevan a mejorar, no es casualidad que tenemos grupos que se formaron en Música, Arte y Vida campeones nacionales o sudamericanos, continuaremos en esta senda porque cada vez es más importante y lo bueno de esto es que se sembró futuro, por ahi yo no esté porque me tenga que ir, habrá otros que continuarán, es lo que buscamos, que siempre haya una continuidad” sostuvo la bailarina.