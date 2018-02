Vive en San Antonio Oeste, duda de la muerte de su hermana gemela y la busca

Mónica Coronel tiene 37 años y vive en San Antonio Oeste. Nació en Puerto Madryn el 20 de diciembre de 1981. En la clínica Santa María. Lleva un gran peso sobre sus espaldas porque ese mismo día nació su hermana melliza, o gemela, no lo sabe muy bien. A su mamá le dijeron que la bebé murió en el parto. Las dudas son enormes. La mujer se descompensó en la cesárea y jamás supo de esa niña. No tiene partida de defunción ni tampoco la vio. Mónica tiene la esperanza de que esté viva y siente un gran impulso por buscarla. Pide que si alguien se ve parecida a ella y se refleja en sus facciones, que le escriba.

Su historia

Coronel relató a Jornada su historia. “Nací el 20 de diciembre de 1981 en Puerto Madryn. En la clínica Santa María. El médico era muy conocido. Por lo que me cuenta mi mamá, sabía que iba a tener dos bebés. No sé en qué situación surgió que iba a hacerse una radiografía, aún no había ecografías. No sabía si los médicos tenían dudas de algo. Ahí recuerda que eran dos nena”, resaltó.

La joven indicó que en la fecha prevista para el parto su mamá fue con sus cosas a recibirlas. “Llevó ropita para dos nenas. Yo nací por parto normal y con mi hermana se complicó. Lo que le dice el doctor es que ella se dio vuelta y se asomaba la manito. No podía nacer así, por lo cual se interviene a través de una cesárea de emergencia en ese momento, sin tener los elementos y la tecnología actual. Para la cesárea la durmieron completamente. Además era una cirugía en donde abrían casi todo el abdomen. No es como ahora”, comparó.

Y agregó: “Detallo esto porque ella después no vio nada. Cuando se recupera de la anestesia y le dicen que mi hermana murió entra en una crisis nerviosa, más la cesárea, se complicó su estado, perdió el conocimiento y varios días estuvo mal. Creo que de su misma ignorancia no preguntó qué había pasada. Yo era gemela o melliza, no sé. Siempre tuve la duda por qué nunca fuimos al cementerio. Ni sobre cómo pasó eso”.

Lo que hace que Mónica impulse esta incansable búsqueda que lleva ya larga data es que “mi mamá no tuvo acceso al cuerpo de la bebé. Se lo pregunté. El doctor le dijo que eran dos nenas igualitas. Nunca le informaron sobre el derecho que tenía sobre ese bebé”.

Se refirió, además, a su estructura familiar. “Con mi papá que fue quien estuvo interviniendo mientras ella estaba mal, no tuvimos relación. Nunca estuvo presente. Luego lo busqué, de grande. Hablé por teléfono. Mi idea era que me contara qué pasó. Por teléfono solo me dijo que sí, que había muerto y nada más. Yo estaba en Buenos Aires. Quería hablar personalmente. Al tiempo falleció. Me quedé con más dudas porque el que pudo haber sabido qué pasó era él. Calculo que el médico interviniendo pudo tener algún tipo de responsabilidad”, expresó.

“No vio el cuerpo”

Reiteró Mónica que “a mi mamá no le mostraron a mi hermana muerta, no le entregaron el cuerpo y no tiene acta de defunción. Es lo que a mí me hace creer que se la quedaron o algo. Si hubiese muerto, se la hubiesen dado. Hasta una mala praxis tal vez también hubiese sido una hipótesis. El tema de la mala praxis lo digo por esa radiografía que hicieron”.

Datos y certeza

La mujer, no se queda quieta. Quiere encontrar datos y certeza de lo que realmente sucedió con su hermana. No ha tenido éxito hasta el momento. “Fui al sanatorio el año pasado para ver si podía obtener datos de la historia clínica y me dijeron que caducaban en 10 años. Yo no sé si eso es cierto. Al médico no lo ubiqué. Pensé que estaba fallecido. Pero con el grupo que me está ayudando en la búsqueda, que se llama “Dónde éstas”, se lo encontró en la base de datos. Me pasaron la dirección, me dijeron que está vivo y que tiene 83 años. Me sugirieron”.

Actualmente Mónica Coronel reside en San Antonio Oeste. “Se me complica pero tal vez en marzo pueda llegar. Me gustaría hablar bien con el doctor. De la mejor manera. Es para ver qué puede llega a recordar”, remarcó.

Su intención haciendo pública su búsqueda es que si alguna persona tiene algún tipo de información, se la proporcione. Su cuenta de Facebook tiene tu nombre “Mónica Coronel”. Así la encuentran. “Si alguien ve a alguien parecido que me escriba a través del Face. Tengo el muro público. Todos pueden acceder buscándome con mi nombre. Enviar alguna foto o algo. Es la forma más positiva de tener alguna información. Por eso es que quiero contar la historia pública”.

Para finalizar describió que está actualmente casada. Tiene tres hijos (un varón y dos nenas) y es ama de casa. Su mamá y el resto de sus familiares continúan residiendo en Puerto Madryn. (Fuente Diario La Jornada)

