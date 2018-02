Young refutó el informe de Urcera

En la mañana de ayer, el secretario de hacienda Eduardo Young brindó una conferencia de prensa donde objetó el informe que entregó el revisor de cuentas Gustavo Urcera a los partidos políticos y que parte del mismo fueran plasmados por InformativoHoy.

Inicialmente justificó tanto la compra de las cajas navideñas como la de las letras corpóreas, ambas por concurso de precios públicos donde entregó una carpeta a los medios, en las mismas se pueden observar que las cajas existen al menos tres comprobantes de presupuestos, además el dinero gastado 96800 pesos se encuentra dentro del monto establecido por compra directa (99 mil pesos), la compulsa la ganó la empresa LV SRL y el titular de hacienda mostró las cajas navideñas adquiridas incluso contó con el pedido y acompañamiento de los gremios ATE y UPCN cuyos representantes estuvieron presentes.

Por las letras corpóreas evidenció solo dos boletas del mismo proveedor donde indica el monto que gastó el municipio, las de SAO por 295 mil pesos y Las Grutas por 180 mil pesos “me equivoqué en no pedir otro presupuesto, pero aquí en San Antonio a pesar que llamé algunos, no existe una herrería que realice estas letras, además deben estar inscripto en el listado del proveedores por eso llamamos a quienes sí lo realizan” (Corralón Austral SRL). También Young hizo mención que en el acta de la comisión evaluadora donde el presupuesto de la herrería que presentó Urcera, su titular no está inscripto en AFIP y Rentas como tampoco en la nómina de proveedor del estado.

Respecto al supuesto apercibimiento mencionó que “no existe que el tribunal de cuentas realice un apercibimiento” no entiendo porque mencionó eso, respecto al embargo de la AFIP se realizó sobre algunos meses del período 2012/2013 “solo de los meses que no se pagó que en total es de 600 mil pesos aproximadamente y AFIP retiró 300 mil, pero se debe pagar intereses y honorarios, yo tengo el número porque me llega el resumen bancario que es mentira que nunca se entregó al TCM, siempre lo hicimos” añadió que “cuando yo ingresé me encontré que no había una carpeta detallada de los pagos de retenciones tanto de AFIP o rentas, estamos armando un historial de expedientes desde que asumí” además sostuvo que se están haciendo planes de regularización de aquellos pagos que no se realizaron antes de su gestión.

Por otro lado señaló que las cuentas de obras públicas y de rentas generales municipales, las partidas presupuestarias no se mezclan, sino que son dos ítems y cuentas diferentes “en esto lo que dice Urcera es mentira, tienen distintas fuentes de financiamiento”.