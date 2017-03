Cronología del engaño al pueblo Grutense (por Vecinos a favor de la Municipalización)

NOTA DE OPINION. Sr Gobernador de Río Negro Alberto Edgardo Weretilneck, Usted el 4 de Junio del 2014 firmo dictamen en la Casa de Gobierno en Viedma frente a un grupo de Vecinos de Las Grutas y al Secretario Matías Rulli, “Crease el Municipio de Las Grutas” que enviaría dijo ese mismo día al Presidente de la Legislatura y dijo que de no ser aprobado- lo haría con acuerdo de ministros,– NO SUCEDIÓ; Seguimos esperando, Labores parlamentarias de por medio…tiempo después en 1° y 2° vuelta se trató el Proyecto de Ley N° 5084 presentado por la entonces Sra Legisladora Marilin Gemignani y que presidiendo la Legislatura el Vice Gobernador Sr Pedro Pesatti, se trató con todos los episodios sucedidos, antes durante y después, de por Usted Promulgada dicha Ley- No su dictamen, sino la Ley N° 5084; Recordamos algunos, Compromiso de Municipalizar LAS GRUTAS del que Usted fue Vice Gobernador, el extinto Sr Gobernador Carlos Soria, en labor parlamentaria del que fue su Vice Gobernador el extinto Sr Carlos Peralta, el alto porcentaje de votos que se debería llegar de darse el Referéndum, las firmas (truchas) del Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales Juan Domingo Garrone (manchando) la Honorable Legislatura- no hubo, acción alguna al respecto- los dichos, estando en el cargo del nombrado en contra de la escisión, que tenía orden de que no saliera – nadie dijo nada- Las expatrias contradicciones en contra de la municipalización de exfuncionarios públicos- después legisladores, – Sra Ana Piccinini, del no apoyo a la ley de un legislador de su mismo partido ex Intendente y ahora legislador de JSRN Sr Adrián Casadei, de un voto de su mismo partido que se quedó en el baño Sra Legisladora de JSRN Beatriz Contreras, de las idas y vueltas en la última sesión – que están – que no están (los votos) que traigan del aeropuerto- Legisladora Sra Silvia Horne , cerrada la votación que la dejo votar que no la dejo votar – que me levanto del sillón que me siento en el sillón del Presidente de la Legislatura Sr Pedro Pesatti- que preside el Legislador Facundo López, que deja de presidir y sigue presidiendo.. .y llegar con este corolario al final de la 2° vuelta con los vistos resultados; Salió la Ley; Usted días después la Promulgó, esperamos confiados los 90 días para el Referéndum, por estos lados la municipalidad, renunciaron todos los de la junta electoral municipal (al día de hoy no está conformada) y ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro entra una denuncia en contra de la ley de un legislador de su mismo partido de JSRN Sr Adrián Casadei, juntos con la del ahora Legislador – ex intendente Javier Iud- que también asentía con la cabeza al lado del extinto Carlos Soria cuando este en campaña prometía la Municipalización de LAS GRUTAS. SEGUIMOS ESPERANDO, 465 días hasta que el STJ comunica que declara inconstitucional la Municipalización de LAS GRUTAS; Por un fallo de dos Jueces, Dr. Sergio Mario Barotto Jueza Dra. Liliana Laura Piccinini y la adhesión del Presidente Dr. Ricardo A. Apcarian, no fue por unanimidad.

Sr Gobernador Alberto Edgardo Weretilneck, Sr Vicegobernador Pedro Pesatti, estén presentes junto al pueblo de LAS GRUTAS, defendiendo lo por Ustedes expuesto. Cumplan Ustedes lo que decían es JUSTO – LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS PUEBLOS- Hagan lo que tanto prometieron; Súmese fiscal de Estado Sr Fernández Eguía, es su obligación, Y NO PERMITAN QUE LAS GRUTAS SE SIGA HUNDIENDO.

La Mentira también es violencia.

Vecinos a favor de la Municipalización de LAS GRUTAS

