Ojeda pidió al gobernador que desde el Ministerio que conduce Diomedi se acerquen a dialogar con los pescadores

El intendente municipal conversó en la mañana de ayer con el gobernador Alberto Weretilneck para solicitarle que alguien del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia además de mencionarle que no dejarán amarrar ningún barco más en la rada del muelle municipal “no van amarrar más buques aquí, por eso enviaré la ordenanza, ya tengo el borrador del proyecto” agregó que “nosotros no tenemos injerencia sobre el Puerto del Este que está concesionado en una empresa, pero auí ya di orden que no recale ningún buque”.

Por parte el capitán Esteban Aquiles expresó “acá el que tiene que dar la cara es el gobierno de la provincia, sigue estando el mismo funcionario (Bridi) que está hace treinta años, no entendemos que tienen estos del gobierno que no perciben como es, estamos cerca de la zafra y me parece que somos demasiados manso” agregaron que “están destruyendo la pesca, esto es lamentable y la culpa la tenemos nosotros por no hacer nada” sostuvo.

El domingo por la noche empresarios despacharon dos barcos y el arco de los trabajadores de la pesca determinaron no dejar salir, bloqueando el acceso al muelle y apoyando incluso a los obreros que iban a embarcarse para no ser presionados por los dueños de las embarcaciones. Además se acoplaron los marisqueros, capitanes, algunos armadores, artesanales sino también varios marineros.

El representante de los artesanales dijo “Solamente estamos pidiendo que vengan los funcionarios acá, nadie va a hacerles nada porque lo que queremos es solución y si no es así iremos a Viedma a esperar allí a que nos atienda y hoy el señor Malaspina dijo que no vendrá a San Antonio bajo presión, no es así, es reclamar derechos, porque no se si saben ellos que están devastando la economía de nuestro lugar y parece que arriba se ríen de todos nosotros porque no les interesa” afirmó Alejandro Sarmiento.

Los pescadores agradecieron al intendente municipal por “dar la cara”, pero todos los presentes coincidieron “es provincia quien debe dar la respuesta”.