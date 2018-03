“El allanamiento fue una equivocación”

“Buscaban una agencia financiera” aseguró el concejal José María Clemant Señaló a distintos medios de comunicación “se equivocaron de casa” en el allanamiento que realizó hoy la justicia federal en su domicilio “buscaban todo lo que tiene que ver con una financiera, los mismos policías indicaron al juez interviniente que no era lo que se requería y que era el domicilio particular, me llama la atención porqué sucedió esto” expresó, “me terminaron pidiendo disculpas”, agregó que “es entendible el trabajo de ellos y que señalaron que no era lo que inquirían”.

Clemant confirmó que el operativo lo realizó la Policía Federal de Neuquén, ratificó que fue un error y labraron un acta al respecto.

“No se llevaron nada de mi casa, no es cierto que hayan incautado una computadora y una caja como dicen por ahí y desligo cualquier vinculación política ya que la orden la tenían hace una semana, a pesar algunos se pusieron contentos, digo por los opositores que tengo” sostuvo.