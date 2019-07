ATE logró una votación gremial en Tren Patagónico en San Antonio Oeste

Por primera vez los empleados de la empresa del estado provincial eligieron a sus delegados sindicales para un gremio que no es el tradicional. Los dirigentes de ATE estuvieron presentes para llevar adelante esta elección donde debían elegir a Horacio Pacheco y Federico Fratti quienes serán desde hoy los nuevos representantes sindicales.

“Ellos tenían muchos reclamos, todo lo que tiene que ver con su situación interna y laboral. Lo importante es saber que ahora están acompañados por nuestro gremio, sabemos que hay inconvenientes con los salarios, con las condiciones de trabajo y esto va a llevar una lucha larga, la idea desde ahora es dignificar a nuestros compañeros” señaló Mario Pezatti secretario general de la zona sanantoniense.

“Los compañeros son los que conocen el problema dentro de Tren Patagónico, ellos nos fueron a buscar para que defendamos su situación, entonces nos acercamos para iniciar esta tarea y aquí hay 50 personas trabajando, logramos afiliar a 30 y además también afiliamos a gente de Viedma, como también en Bariloche y Jacobacci, pero aquí es la primera vez que elegimos delegados” sostuvo.

“Esto es un trabajo que hace ATE a nivel provincial, nos hemos reunido con el gobernador, con el presidente Maljesian y sabemos que no perciben un buen sueldo, no son mejores la condiciones laborales, el convenio colectivo no es lo óptimo y por eso vamos dando pasos importantes y que ellos hayan tomado la decisión de buscar un representante y que este gremio los represente quiere decir que buscan mejorar sus situación laboral” afirmó.

“Todos los gremios estamos para defender al trabajador, no tenemos que tener problemas entre nosotros, pero por algo los compañeros buscan nuestro sindicato, porque la verdad no sabemos si han sido bien representado o no, pero que de esa cantidad de obreros que hay más de 50% que se afiliaron, es un tema que deben considerar los otros sindicatos” mencionó Pezatti.

“Viene un gran trabajo por delante, ellos serán los que tengamos dentro de esta fuerza laboral como delegados, confiamos que su trabajo será en pos de los obreros para mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo” finalizó.