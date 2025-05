Avanzan con el esquema del nuevo gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina para exportar GNL

Tras la confirmación de la llegada de un segundo barco licuefactor que consolidará un esquema robusto de exportación argentina de gas natural licuado (GNL), el consorcio Southern Energy —liderado por YPF y Pan American Energy— anunció el inicio del diseño del primer gasoducto que unirá directamente Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

Según se informó, el plan contempla la construcción de dos gasoductos: el primero llegará hasta la zona de Las Grutas, y el segundo a Punta Colorada. La noticia fue confirmada por el CEO de YPF, Horacio Marín, quien reveló que el consorcio —integrado también por Pampa Energía, Golar LNG y Harbour Energy— ya trabaja en dos alternativas de financiamiento para este ambicioso proyecto.

“Al tener ya dos barcos licuefactores confirmados, nos obliga a tener que construir un gasoducto dedicado, similar al ex Néstor Kirchner, porque son 27 millones de metros cúbicos por día de gas lo que va a necesitarse”, explicó Marín. Además, anticipó que se está evaluando la posibilidad de una inversión extranjera directa para la obra. “Y si no, lo vamos a tener que licitar durante este año. En el último trimestre deberíamos lanzar la licitación, si es que no conseguimos la inversión directa”, agregó.

La necesidad de este nuevo ducto se debe a que, mientras el primer buque licuefactor —el Hilli Episeyo— utilizará inicialmente el Gasoducto San Martín, la llegada del segundo barco, el MK II, prevista para 2028, superará la capacidad del sistema existente. Esto obligará a disponer de una nueva infraestructura para garantizar el abastecimiento.

Los planes iniciales de construir una planta terrestre de GNL en la región fueron descartados por su elevado costo y complejidad. En su lugar, YPF avanzará con una solución más ágil y eficiente: el uso de buques factoría flotantes, que permiten licuar el gas cerca de la costa con apoyo logístico y energético desde tierra, optimizando la rentabilidad del proyecto.

El Hilli Episeyo, actualmente en operaciones en Camerún, será el primero en llegar a Río Negro hacia fines de 2027. Cuenta con una capacidad de licuefacción de 11,4 millones de metros cúbicos diarios y operará de forma estacional, de septiembre a mayo, con contratos por 20 años. El gas provendrá desde Tierra del Fuego.

El segundo buque, el MK II, se encuentra en China en proceso de conversión de regasificador a licuefactor. Su arribo a la costa rionegrina está previsto para 2028 y su operación demandará la construcción del nuevo gasoducto desde Vaca Muerta.

Entre ambos buques se estima una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas métricas anuales de GNL, lo que posicionará a Argentina como un jugador relevante en el mercado global del gas licuado.