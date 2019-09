Casadei aspira a cerrar la grieta y hacer un gran acuerdo social

El candidato a intendente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Adrián Casadei, adelantó que una de sus aspiraciones “es terminar con la grieta que nos separa como sociedad, como lo hemos hecho acá en San Antonio Oeste, en Las Grutas y en el Puerto, para alcanzar un gran acuerdo para salir adelante, para ver si dentro de los próximos cuatro años marcamos un rumbo que, ojalá, sea definitivo”.

Casadei explicó que “somos un grupo de mucha gente nueva, si miran la lista de concejales los únicos que hemos participado en política somos dos: el candidato a concejal en segundo lugar, Daniel López y yo”.

Agregó que “los demás son todas personas absolutamente nuevas en la política, algunos jóvenes y otros no tanto y así conjugamos el impulso de la juventud, que es muy buena, con la racionalidad y la experiencia de los más grandes”.

Consideró que “tenemos que hacer un gran acuerdo social para sacar esto adelante porque hay situaciones complicadas en los tres centros urbanos, no sólo en lo económico, y realmente cuesta priorizar por dónde comenzar la tarea de reconstrucción”.

“En ese sentido nos propusimos trabajar sin ningún tipo de mezquindad, con humildad y cada uno respetando su pertenencia, pero sabiendo que acá en San Antonio tenemos que ir a la conformación de un gobierno amplio que vuelva a generar nuevamente los mecanismos de diálogo con los consejos consultivos”, indicó Casadei.

Criticó a “algunos maliciosos que dicen que yo no tengo ganas de ser intendente” y puso como ejemplo que “como legislador vengo trabajando muy fuerte y en el resto de la provincia no veo a otros legisladores hacer el trabajo que hemos hecho nosotros, el que me enorgullece. He asumido el compromiso y así lo cumplo: interesarme por todos los temas relacionados con nuestra ciudad y con nuestro destino turístico”.

En ese sentido Casadei aseguró que “me causan gracia los que dicen que durante mis ocho años de gobierno no hice nada. Si me pongo a enumerar desde la forestación hasta las 100 cuadras de asfalto en Las Grutas, 25 en San Antonio, la remodelación total del Muelle Pesquero en San Antonio Oeste, la construcción de la Terminal Pesquera Artesanal, la reconversión lumínica en el 90 % del sistema callejero urbano de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto, gestionamos la construcción del hospital, el tendido de la primera etapa de la red cloacal en la zona céntrica, las obras de red de gas que le financiamos a los vecinos desde el municipio y tantas otras cosas más que puedo nombrar”.

Reiteró su propuesta de darle continuidad a los proyectos de gobierno “como política de Estado” y puso como ejemplo “el Paseo Ferroviario, una obra que empezamos en mi gestión con canchas de fútbol, en el estado de abandono en el que se encuentra, pero como lo hizo otro no lo mantengo, ni mejoro. Lo mismo ocurre con el Anfiteatro y el Estadio Municipal ejemplos de olvido del gobierno municipal. Hay que continuar con las obras y el mantenimiento de las que están y estos últimos gobiernos no han tenido eso como mérito”.

Finalmente, Casadei explicó que “Juntos es dejar de lado las diferencias, fijar un objetivo común para que los que habitamos de este Golfo podamos vivir mejor, con nuestras identidades, pero no encerrándonos en un sólo partido político, sin creernos que tenemos la verdad absoluta y sin patotear, sino escuchando y tratando de asimilar cada uno de los problemas que tiene nuestra sociedad”.