Cayó de casi cinco metros en la ex Galme: Damaris se recupera lentamente

La jovencita comenzó a tener una lenta mejoría “si bien estaba con un poco de fiebre, los médicos actuaron de manera inmediata para que baje, y ella que está en terapia no puede tenerla, estamos esperando que saquen el oxígeno y fueron bajarle el sedante me dijeron en el parte de hoy” indicó la mamá Patricia Molina.

“Además me dijeron que no habría fractura, aún no me entregaron todos los resultados, pero estamos esperando saber que secuelas pudo tener, esperemos que continúe recuperándose” expresó la madre de la joven.

Recordemos que la niña de 12 años sufrió una abrupta caída el pasado 1 de mayo, hace una semana y se encuentra internada en el sanatorio Juan XXIII de General Roca. Si bien su recuperación es lenta, los familiares expresaron que “con la ayuda de Dios todo va a salir bien”. (colaboró José Repucci)