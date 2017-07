Clasificación general del Safari a campo traviesa en San Antonio Oeste

General 4×4 Sao Orden Nº Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 6 Noale – Noale 2:32:00 3:26:33 5:58:33 2 4 Paully – Saraza 2:35:00 3:42:03 6:17:03 3 25 Pirri – Pirri 2:51:10 3:28:29 6:19:39 4 26 Migone – Genen 3:12:13 3:29:02 6:41:15 5 8 Sale – Romero 3:11:28 4:09:05 7:20:33 6 27 Luengo – Monti 3:17:19 4:10:45 7:28:04 7 28 Vazquez – Lang 3:18:04 4:30:18 7:48:22 8 7 Huica – Tardugno 3:46:44 5:08:30 8:55:14 9 3 Rastner – Rastner 2:39:37 Abandono 10 10 Carcasson – Carcasson 2:51:08 Abandono 11 53 Roldan – Roldan 3:24:57 Abandono 12 17 Mayor – Mayor 3:49:04 Abandono 13 12 Roche – Fuentes Abandono Abandono 14 29 Luna – Luna Abandono Abandono General Simples Clase A Orden Nº Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 107 Calvo – Martinez 2:37:05 3:04:32 5:41:37 2 125 Escuer – Ortiz 2:32:34 3:16:17 5:48:51 3 104 Gonzalez – Gonzales 2:30:36 3:18:49 5:49:25 4 114 Guatta – Guatta 2:47:47 3:04:34 5:52:21 5 108 Monsalve – Baluczinsky 2:40:19 3:19:40 5:59:59 6 110 Noale – Stornini 2:40:16 3:34:18 6:14:34 7 131 Cortez – Rodriguez 2:44:01 3:40:31 6:24:32 8 111 Guidi – Guidi 2:40:18 3:44:54 6:25:12 9 148 Ramirez – Ulloa 3:05:26 3:49:46 6:55:12 10 169 Abraham – Trincheri 2:48:42 4:14:16 7:02:58 11 116 Lucero – Lucero 3:33:45 3:54:37 7:28:22 12 115 Torralba – Karam 3:46:44 4:30:34 8:17:18 13 122 Frias – Portada 3:15:20 5:26:06 8:41:26 14 118 Estevanacio – Martinez Abandono 3:04:35 15 112 Alegre – Sepulveda Abandono 3:06:32 16 143 Martinez – Martinez Abandono 3:08:30 17 101 Intrieri – Tapia Abandono 3:42:25 18 149 Amarilla – Raschilla Abandono 3:49:44 19 106 Rodriguez – Ruffini Abandono 4:30:44 20 109 Yeber – Gomez 3:01:43 Abandono 21 126 Colombil – Tripailao 2:48:37 Abandono 22 132 Fernandez – Fernandez 2:56:10 Abandono 23 105 Ortega – Ortega 2:37:06 Abandono 24 151 REGGIANI – CONTRERAS Abandono Abandono 25 117 Urdiroz – Ledesma Abandono Abandono 26 120 Anaya – Marraco Abandono Abandono 27 190 Ortega – Ortega No Largó No Largó General Simples Clase B Orden Nº Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 553 Castro – Tapia 2:22:21 2:46:31 5:08:52 2 528 Bonifacio – Bonifacio 2:32:25 2:47:18 5:19:43 3 551 Laurente – Rasquela 2:32:43 2:50:28 5:23:11 4 529 Gonzalez – Terk 2:21:59 3:02:05 5:24:04 5 524 Bravo Miguel – Bravo, Cristian 2:25:04 3:00:51 5:25:55 6 540 Roberts – Lopez 2:43:21 2:50:29 5:33:50 7 544 Bravo, Jorge – Bravo, Martin 2:36:33 3:16:20 5:52:53 8 571 Acuña – Spinola 2:33:21 3:32:21 6:05:42 9 569 Chaves, Pablo – Radeland, Matias 2:30:32 3:35:37 6:06:09 10 573 Carballo – Carballo Abandono 3:18:56 11 562 Codina, Raúl – Guenul, Nicolás Abandono 3:45:04 12 559 Pazos – Uyua Abandono 4:00:20 13 530 Alcalde – Riquelme Abandono 4:51:15 14 565 Maldonado – Linarez Abandono 6:43:15 15 527 Esandi – Canario 2:20:39 Abandono 16 560 Garcia – Suarez 2:36:38 Abandono 17 535 Ibañez – Roble 2:44:21 Abandono 18 570 Perez – Perez 3:08:36 Abandono 19 549 Raschella – Raschella Abandono NO LARGO 20 563 Gisasola – Chacon Abandono Abandono 21 572 Merino – Graso Abandono Abandono General Areneros Potenciados Orden Nº Binomio 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 201 Stubbe – Stubbe 2:23:18 2:43:24 5:06:42 2 205 Nievas – Nievas 2:31:03 3:58:13 6:29:16 3 219 Hernandez – Hernandez 2:42:15 4:19:06 7:01:21 4 204 Leon, José – Corsino, Lisandro 2:49:02 4:46:11 7:35:13 5 202 Aramburu – Ayende 2:23:19 Abandono 6 203 Carrion – Dalseggio 2:34:57 Abandono 7 220 Vidal – Arribillaga Abandono Abandono 8 222 Roldan – Edchechouy Abandono Abandono 9 229 Gazquez – Gazquez Abandono Abandono 10 233 Gasquez – Albornoz Abandono NO LARGÓ 11 244 Leyria – Lemul Abandono Abandono 12 213 Uicich – Castelli Abandono Abandono 13 216 Asef – Asef Abandono Abandono General Motos Libres Orden Nº Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 308 Mazzei, Nelson 2:00:42 2:41:08 4:41:50 2 328 Ramos, Daniel 2:00:43 2:41:09 4:41:52 3 304 Abello, Eduardo 2:00:43 2:54:17 4:55:00 4 306 Hansen, Diego 2:26:36 2:48:59 5:15:35 5 305 Hansen, Pablo 2:29:50 2:57:23 5:27:13 6 330 Cofre, Maximiliano 2:22:23 3:09:29 5:31:52 7 324 Perez, Lucas 2:29:49 3:13:01 5:42:50 8 303 Chaia, Walter 2:24:11 3:21:52 5:46:03 9 343 Moyano, Lucas 2:30:01 3:19:46 5:49:47 10 341 Luengo, Alexis 3:34:42 2:45:40 6:20:22 11 309 Musi, Ruben 3:19:42 3:45:33 7:05:15 12 333 Bijarra, Hernan Abandono NL General Motos Hasta 350 Cc Orden Nº Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 404 Muñoz, Edgardo 2:11:27 2:47:34 4:59:01 2 432 Abate, Javier 2:16:23 2:53:11 5:09:34 3 440 Dietrich, Pablo 2:26:19 2:46:00 5:12:19 4 402 Riquelme, Alfredo Daniel 2:17:57 2:55:07 5:13:04 5 406 Luengo, Diego 2:22:29 2:52:30 5:14:59 6 446 Rapari, Enzo 2:42:04 2:48:51 5:30:55 7 414 Roldan, Angel 2:25:01 3:12:02 5:37:03 8 438 Manrrique, Raul 2:24:48 3:31:44 5:56:32 9 436 Bazan, Javier 2:45:06 3:52:18 6:37:24 10 409 Rosenzvaig, Gabriel 3:23:13 3:59:36 7:22:49 11 450 Jacobo, Eduardo Andres 2:49:01 4:50:46 7:39:47 12 444 Roldan, Guillermo 3:11:20 4:40:33 7:51:53 13 434 Maglione, Ulises Abandono 4:38:15 14 439 Licanqueo, Gaston 2:11:29 Abandono 15 447 Puefil, Roni 2:25:58 Abandono 16 442 Teves, Daniel 2:28:24 Abandono 17 403 Galvan, Alejandro 2:41:42 Abandono 18 443 Geraldi, Esteban 4:23:13 No largó General de Motos 250 cc. Nac. Orden Nº Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 797 Medina, Braian 2:14:17 2:57:04 5:11:21 2 701 Echegoy, Sebastian 2:22:19 2:53:21 5:15:40 3 714 Acuña Canal, Alexis 2:27:34 3:00:22 5:27:56 4 721 Sandoval, Dario 2:43:10 2:47:20 5:30:30 5 744 Garcia, Milton 2:30:52 3:11:46 5:42:38 6 746 Raschella, Juan 2:42:22 3:04:00 5:46:22 7 763 Segura, Denis 2:47:00 3:02:42 5:49:42 8 782 Aviles, Gabriel 2:43:42 3:16:23 6:00:05 9 717 Ulloa, Yonatan 2:55:22 3:05:04 6:00:26 10 707 Calvo, Emilio 3:11:01 2:55:22 6:06:23 11 783 Etchepareborda, Oscar 2:49:59 3:23:12 6:13:11 12 731 Moreira, Silvio 2:43:16 3:30:42 6:13:58 13 786 Otero, Mauro 2:48:30 3:30:53 6:19:23 14 704 Rosales, Luis 3:11:28 3:13:13 6:24:41 15 718 Gamboa, Victor 2:34:45 4:06:33 6:41:18 16 7100 Chazarreta, Martin 2:41:14 4:10:55 6:52:09 17 756 Juarez, Agustin 2:45:23 4:21:08 7:06:31 18 773 Iriarte, Jose 3:34:04 3:56:31 7:30:35 19 793 Palacios, Damian 3:31:22 4:19:07 7:50:29 20 743 Almada, Gerardo 4:03:03 3:56:30 7:59:33 21 776 Iturrieta, Leandro 3:28:03 5:13:55 8:41:58 22 7102 Brai, Franco 5:07:09 4:00:03 9:07:12 23 774 Rapari, Piero 5:07:09 4:40:04 9:47:13 24 753 Idiarte, Gustavo 2:25:03 Abandono 25 7106 Montiel, Jose 2:30:42 Abandono 26 769 Astudillo, Richard 2:41:06 Abandono 27 7107 Repucci, Martin 2:41:16 Abandono 28 734 Asef, Gabriel 2:43:05 Abandono 29 7104 Nicochea, Jeremias 3:34:40 Abandono 30 799 Lara, Hector 4:07:09 Abandono 31 7103 Juarez, Maximiliano 5:07:09 Abandono 32 766 Paz, Jose Abandono Abandono 0:00:00 33 784 Anabalon, Elias Abandono Abandono 0:00:00 34 791 Guzman, Tomas Abandono Abandono 0:00:00 35 720 Muñoz, Luciano Abandono No Largó 0:00:00 36 7101 Chazarreta, Gaston Abandono No Largó 0:00:00 37 726 Bijarra, Tomas Abandono No Largó 0:00:00 38 733 Alvarez, Jesus Abandono No Largó 0:00:00 39 759 Navarrete, Edgardo Abandono No Largó 0:00:00 General Motos 110 Cc Orden Nº Pilotos 1º ETAPA 2º ETAPA TIEMPO 1 611 Bazan, Fernando 2:25:00 3:20:13 5:45:13 2 606 Huenteleo, Adrian 2:35:24 3:21:11 5:56:35 3 601 Railef, Maximiliano 2:29:34 3:34:39 6:04:13 4 627 Fernadez, Fabian 3:32:48 3:16:19 6:49:07 5 608 Palacios, Adrian 3:07:58 3:55:58 7:03:56 6 609 Paillao, Juan Abandono 4:05:07 7 647 Jenks, Leonel Abandono 4:09:41 8 649 Curapil, Jose Abandono 5:01:19 9 602 Garcia, Emilio 2:24:30 Abandono 10 610 Castet, Nicolas 3:27:48 Abandono 11 632 Huentelaf, Facundo Abandono Abandono 12 625 Seitunes , Nahuel Abandono Abandono