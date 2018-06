COMUNICADO del Partido Justicialista de SAO “apoyo incondicional a la decisión adoptada por la mayoría Concejales”

Como personas que vivimos en sociedad y velamos por los derechos democráticos, creemos firmemente que estos no son los métodos de dirimir diferencias y le solicitamos al Presidente del Concejo Deliberante que se manifieste públicamente en contra de este tipo de acciones, ya que toda actitud contraria equivaldría a apoyarlas, como fue en el caso de ayer en que hizo abuso de autoridad, no permitiendo la palabra ni ordenando la sesión, facultad que le compete al mismo, dejando que vecinos se manifiesten de la forma que no es adecuada ni la rige en el Reglamento Interno del Poder Legislativo Local, sin dejar que los ediles que optaron por el no ingreso del proyecto expliquen la medida que habían decidido tomar.