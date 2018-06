COMUNICADO JSRN SAO: “Lamentamos la falta de empatía con las necesidades prioritarias”

Es lamentable la falta de coherencia, se celebra que los vecinos puedan acceder al servicio de gas, pero se insiste en el césped. No estamos en contra de tener una cancha de fútbol en las mejores condiciones, pero la realidad de los tres centros urbanos nos muestra a diario que nuestra gente tiene otras necesidades prioritarias, y esta es una oportunidad inmejorable para dar respuestas, porque con la suba del dólar, el Plan Castello incrementó el monto de la partida no retornable que la provincia le destina a cada municipio. En el ejido existen aún más de 2.000 familias sin servicio de gas natural, hace falta una planta de reciclado de residuos para que no se sigan quemando residuos en el basurero y contaminando los alrededores del golfo, desde la gestión del legislador Casadei como Intendente que no se asfalta una sola cuadra de Las Grutas, y actualmente ninguno de los tres centros urbanos tiene un plan urbanístico.