COMUNICADO de la Junta Vecinal Barrio Cruz del Sur “nos negaron un derecho básico y vital”

Este gobierno ha demostrado que no hay cercanía con la sociedad y no hay voluntad de abrir canales de participación ciudadana.

No representando las aspiraciones del pueblo, sacrificándola en aras a otras consideraciones, que no debatieron las ideas,y no legislan conforme a la razón están perjudicando a la democracia!!!, esta INHABILIDAD ayer nos perjudicó, la falta de ética y su incompetencia, la falta de voluntad, la corrupción, deja ver claramente que no son dignos de ocupar las bancas en ese honorable concejo deliberante.