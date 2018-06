COMUNICADO Junta Vecinal Barrio Peumayén “está demostrado el grado de egoísmo de algunos concejales y del ejecutivo municipal”

Queda demostrado el grado de egoísmo desde el Ejecutivo Municipal como de estos Concejales que tienen la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo y no del partido al que representan.

Ya sabemos que desde el ejecutivo MUNICIPAL tratan de demostrar un liderazgo que no existe. No es nada más que una actitud de nenes caprichosos que no aceptan la opinión, ni de la oposición, menos la del pueblo .