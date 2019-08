Con la muerte de Mario Chironi, se va una parte de la historia de la aviación sanantoniense

Hoy, 20 de agosto, nos dejó Mario Chironi. Nació un 8 de setiembre de 1925 en San Antonio Oeste, vivía en Viedma junto a su familia.

Un hombre que aportó con su formación y, su experiencia a escribir la historia de la actividad aeronáutica local y regional. Autor y protagonista de innumerables anécdotas e informaciones periodísticas.

Cómo no recordar el viaje de Estados Unidos a San Antonio Oeste para traer un avión CESSNA 182 que sería adaptado como avión sanitario que permanece en la memoria de muchos sanatonienses; cómo no recordar a los numerosos alumnos que tuvo como instructor y que aún hoy surcan los cielos de nuestro país y del exterior; cómo no recordar cuando en una marea baja extraordinaria divisó la silueta de un submarino que fue motivo de numerosas búsquedas; cómo no recordar su aporte a la construcción de una institución como el Aeroclub San Antonio Oeste; cómo no recordar que en su afán de ver grande a la aviación rionegrina fue parte de la primera empresa de servicios aéreos rionegrina; cómo no recordar a ese piloto que con 15.000 horas de vuelo nos dio su amabilidad, su carácter y su coraje a las páginas de nuestra vida aeronáutica.

Vuela alto Mario, siempre permanecerás en nuestra memoria.

Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia. (Aeroclub San Antonio Oeste)