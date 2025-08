«Debemos generar un vínculo constructivo con los comerciantes y fomentar el cumplimiento de las normativas»

El nuevo director de Inspección General de la Municipalidad detalla la reorganización interna del área, el trabajo conjunto con el sector comercial y la necesidad de adecuar ordenanzas a la realidad actual del comercio digital y los emprendimientos domiciliarios.

Sebastián Senger, recientemente asumido como director de Inspección General de la Municipalidad de San Antonio Oeste, dialogó sobre la transformación que impulsa en el área, el contacto con comerciantes y cámaras empresariales, y los desafíos que impone el nuevo escenario económico y social que atraviesan las PyMEs y trabajadores independientes.

Desde su llegada, explicó Senger, una de las primeras acciones fue reorganizar el funcionamiento interno del área: «Me encontré con una organización diferente. Lo que intenté fue, primero que nada, charlar con la gente, ver los perfiles necesarios para esta nueva etapa y hacer ciertos cambios. Reubicamos personal, sumamos nuevos agentes e iniciamos una etapa de visitas a la calle para supervisar directamente a los inspectores y comercios».

Este trabajo de campo, aclaró, busca generar un vínculo constructivo con los comerciantes y fomentar el cumplimiento de las normativas. «El intendente me pidió expresamente que trabajemos en el acercamiento con los comerciantes. Ya nos reunimos con cámaras y la idea es seguir fortaleciendo ese diálogo. Sabemos que la mayoría la está pasando mal y es momento de acompañar, no de perseguir», manifestó.

Senger fue enfático en que la tarea de control no debe ser vista como punitiva sino como una forma de ordenar el desarrollo económico local: «Cuando uno va a un comercio no va solo a buscar errores. Si el lugar está en condiciones, eso también debe quedar reflejado en un acta. El trabajo es conjunto: si hay un comercio en falta, también es culpa nuestra, porque quizás no lo controlamos a tiempo».

Consultado sobre los controles a comercios que diversifican sus rubros sin notificarlo, como despensas que incorporan la venta de productos cárnicos o elaborados, explicó: «Estamos trabajando con la base de datos y haciendo visitas. Si alguien comenzó a vender otros productos debe actualizarlos en su habilitación. Lo bueno es que estamos recibiendo buena respuesta: muchos comerciantes se están acercando voluntariamente a regularizar su situación».

Sobre este punto, recalcó la importancia de garantizar las condiciones sanitarias necesarias: «No cualquiera puede producir milanesas o vender carne desde su casa. Hay requisitos de higiene y espacios adecuados que se deben cumplir. Eso es clave para la seguridad de los consumidores».

Senger anunció la habilitación de una línea de contacto vía WhatsApp para facilitar la comunicación con los comerciantes. “Queremos que tengan un canal directo para hacer consultas, pedir formularios en PDF, o alertarnos sobre situaciones irregulares. El número es 2934-41-0673. Estamos convencidos de que con diálogo y colaboración mutua, podemos ordenar y mejorar el sistema”, sostuvo.

A su vez, brindó un segundo número para atención directa del área comercial: 02920-34-3410, disponible para llamadas y mensajes de texto.

Finalmente, Sebastián Senger destacó que el camino emprendido requiere paciencia, pero reafirmó su convicción en el rumbo tomado: «No estoy diciendo que en un mes vamos a controlar todo. Pero sí que estamos trabajando en ese sentido. La respuesta de los comerciantes ha sido buena. Creo que si uno se acerca con una explicación clara y con predisposición a ordenar, del otro lado también hay voluntad de colaborar».

En ese sentido, valoró que muchas de las denuncias o inquietudes que reciben derivan en soluciones: «Hemos habilitado comercios que estaban trabajando sin la documentación correspondiente y que hoy ya están en regla. Estamos logrando cosas. Falta mucho, pero vamos por el buen camino».