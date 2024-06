Editorial: quien siembra vientos…

Lo de las afiliaciones apócrifas para la conformación del partido La Libertad Avanza (LLA) es un escándalo que no se puede soslayar. La diputada nacional Lorena Villaverde, nacida en San Antonio Oeste y residente en Las Grutas, se encuentra en el centro de la tormenta. Deberá responder por las denuncias planteadas, y no valdrá cualquier chivo expiatorio que intente desviar la atención en los últimos días. La indignación dentro de LLA a nivel nacional es palpable, y no se apacigua ni siquiera con la comprometida foto con Matín Menem antes de la presentación del viernes. La situación es tan tensa que ni siquiera la figura de Karina Milei participó en el anunciado Zoom previo a los eventos recientes. La oposición, compuesta por el Frente Renovador, JSRN y Primero Río Negro, ha solicitado anular todo el trámite ante la justicia federal. No obstante, el juez Hugo Greca tendrá diez días para dictaminar después del informe del fiscal, con una resolución definitiva esperada para mediados de junio. En este contexto, Greca deberá considerar la propuesta del apoderado Jonathan O’Rourke de LLA, quien sugirió retirar las fichas objetadas del listado y prometió nuevas adhesiones para esta semana, indicando que hay intereses que buscan evitar la participación del partido de Milei en Río Negro. Lo sucedido es grave. Es evidente que se fraguaron adhesiones para conformar La Libertad Avanza en Río Negro, y Villaverde lo sabía, ya que apareció una captura de chat en la que la diputada detalla cómo debe ordenarse la información para las fichas de adhesión. Cuando el martes comenzaron a circular en redes sociales los listados de adherentes a LLA en Río Negro, se multiplicaron las denuncias de personas que nunca se anotaron para formar parte de la fuerza. Villaverde aún carga con una denuncia de 2023 por supuestamente orquestar un robo de boletas en plena ruta para perjudicar a uno de sus rivales en la interna libertaria. Este nuevo escándalo político beneficiaría a Ariel Rivero, candidato a gobernador del partido Primero Río Negro y referencia de uno de los sectores que respalda a Milei. Rivero, quien sumó a Villaverde en su momento, ahora se ve fortalecido si LLA no logra el reconocimiento en el distrito debido a las irregularidades denunciadas. Rivero ha declarado que el “emblema del león” le pertenece, otra decisión que deberá determinar el juez Greca. La ironía es ineludible: aquellos que reniegan de la casta política demuestran ser un reflejo de lo que critican. Políticos improvisados, con recursos para ganar poder a cualquier costo, sin importar la eficacia ni la comunidad que, esperanzada, creyó en el cambio. Supuestamente sembraron vientos de renovación, pero ahora están cosechando tempestades. Este episodio nos recuerda la importancia de la transparencia y la integridad en la política. Los ciudadanos merecen representantes que sean fieles a sus principios y promesas, no figuras que caen en los mismos vicios que prometieron erradicar. Es hora de que la justicia y la opinión pública exijan responsabilidad y coherencia a quienes aspiran a liderar.

