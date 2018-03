Editorial: recupero y erogación a la vez

Luis Ojeda pasa por el peor momento de su gestión al frente del ejecutivo municipal y su partido también se encuentra en crisis por la muerte de Nicolás Gutierre. La movilización y la acusación directa derivaron en un contrario contexto inesperado para los representantes del municipio.

Ojeda debe dar un gesto político en los próximos días y el peronismo local, tiene que salir apoyarlo tácitamente. Si el PJ se mantiene en el silencio, si todo sigue igual, el complejo panorama del gobierno municipal se profundizará aún más.

Demás está decir que muchos justicialistas acompañaron la marcha del pasado miércoles. El dolor de la muerte del adolescente atraviesa a todos, además hay una notoria incredulidad de las instituciones públicas municipales. Hoy no existen “unos más y otros menos culpables”, o “a mí no me toca directamente”, el luctuoso hecho los traspasa proporcionalmente por igual.

La determinación de los fiscales es imperante, en escasas semanas se sabrá las imputaciones de los responsables de la muerte del joven y quienes deberán comparecer ante la justicia.

Ojeda dijo que se iba a someter a las normativas vigentes que establece la Carta Orgánica Municipal, señalando que no va a renunciar y que solo la remoción por pedido del Concejo Deliberante mediante un juicio político podría sacarlo del ejecutivo. Los resultados que emanen de la justicia y el tiempo serán testigos o no de tal circunstancia.

Recuperación a medias

En la semana, la sesión del Concejo Deliberante, permitió que el presupuesto del 2018 viera la luz, con algunos cambios que debieron ser consensuados respecto a la obra pública. Los ediles pusieron más énfasis en dar cabida a pedidos de juntas vecinales, como de reparar y solucionar edificios públicos municipales donde frecuentemente ocupan los ciudadanos para diferentes eventos.

A rigor de verdad, había algunas planificaciones de obras que no tenían inmediatez, dejaban de lado necesidades que atañen a la población, en este caso los concejales dieron cuenta de esto y direccionaron hacia las urgencias más recurrentes solicitadas por los vecinos.

El tema será el dinero, algunas de estas obras saldrán del fondo sojero, otras del Plan Castello y otras de dinero del erario municipal con el gran aporte de la venta de tierras en Las Grutas que no fue lo que se esperaba. Solo ocho oferentes para pocos terrenos. El ejecutivo pensó que estaba las condiciones dadas de obtener mucho efectivo, como mínimo de manera inmediata unos 7 millones de pesos. No lograron el 20%.

Una vez vendida es tierra, los compradores exigirán los servicios que la mayoría de los lotes no los tiene. Saldría mucho más caro instalarlos de lo que recaudaron por la venta. Esto será un punto de atención a seguir.

El secretario de hacienda señaló que en pocas semanas se han cerrado 216 planes de facilidades de pago, regularizando una deuda de aproximadamente de cinco millones que registraban más de 400 propiedades, espera que en los próximos días pueda obtener un número similar en otras liquidaciones que deudores, deberían usar también esta masa monetaria en obras, pero lamentablemente, a pesar de estas noticias de recupero, el ejecutivo afrontará una erogación importante de deuda flotante que le generó el no pago de las retenciones de ganancias y rentas de los funcionarios que lo precedieron en los dos períodos anteriores. Entonces la recuperación es a medias. Si no se hubieran acumulado tantos intereses por deuda, hoy también se pagarían mejores sueldos y habría más solvencia para áreas sensibles como Desarrollo Social. Lo que Young obtiene como buenos resultados, se destilan en pasivos, como por ejemplo también en excesos en horas extras.

Por su parte habrá revisión de gastos e iniciarán con las pautas publicitarias, se detectó desde el Concejo Deliberante que existen pagos a páginas web que siquiera aparecen la publicidad del municipio o plasmar los partes de prensa que envían. Ejemplos: “estoquepasa” o “galenasur” o “FM99,5 Arbolito” (quien sabe de donde es esta emisora) estos dos últimos de un señor Luis Cesar Pérez que también cobró un subsidio municipal en el año 2015 para defender la ley de medios y ahora se encarga en nombre de la municipalidad de San Antonio Oeste a defenestrar a los colegas de emisoras sanantonienses y trabajadores de prensa, como de quien suscribe esta columna, cuando puede y como puede en las redes sociales, en distintos sitios como en los pasillos municipales.

Además lamentablemente se alza como “la fuerza” de Ojeda para enfrentar a los medios que son críticos al gobierno local. Incluso el intendente quería entregarle la dirección de radio municipal una vez que con el fondo sojero se iba a reparar la misma, por fortuna los ediles de la oposición dieron cuenta de esto y frenaron tal absurdo. Ojeda no necesita de estos personajes para defenderlo.

Seguramente el señor Pérez dedicará algunas de sus frases deletéreas nuevamente en contra de todos a quienes odia, porque es lo que demuestra de manera constante. Por estos sujetos y otros que actualmente revolotean en la zona de la intendencia, tomarán la decisión ahora desde el ejecutivo de revisar las pautas publicitarias y entregar a quienes verdaderamente hacen su trabajo a diario.

Era hora de iniciar una depuración de las cuentas municipales, como también en muchos casos que ocurren de determinar de manera fehaciente pagos en el municipio que distribuyen y hacen que el dinero se diluya en otros caminos.

Carlos Aguilar @caa174