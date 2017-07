Fabián Gatti en SAO “los únicos que nos dicen que debemos hacer son los rionegrinos”

El pre candidato a diputado nacional señaló “llegué aquí acompañar al pueblo de San Antonio Oeste y me encantó que se ponga en valor la costanera tan bella que tienen y que es de todos los rionegrinos, es un atractivo natural que se van a disfrutar también todos los argentinos que cada vez más que llegan aquí a vacacionar”.

Sobre su postulación agradeció a Wertilneck que lo haya elegido como candidato de JSRN, agregó que “el viejo modo de hacer política no está más, porque fue fracasando, se votaba a un partido, tanto al peronismo como al radicalismo, hoy es el accionar de las personas, por eso nosotros como rionegrinos no tenemos como referentes ni a Cristina Kirchner, ni a Macri, no tenemos patrones que nos digan que hacer, los únicos que nos dicen que debemos hacer son los rionegrinos, por eso JSRN es una herramienta del rionegrino y no importa de la historia que trae atrás políticamente, sino que hay que pensar como rionegrinos” añadió además “un diputado de Juntos es de un rionegrino, no de tal o cual patrón nacional como siempre lo han tenido o tienen muchos diputados, aquí no es así, además el gobernador siempre dijo que debemos tener una relación institucional como corresponde, pero no sometidos”.

“La situación compleja económica la vemos a diario, por ejemplo ALPAT es una empresa que no escapa a la realidad de lo que acontece, como lo vemos en el valle con la fruticultura, realmente estos años no hemos crecido como país y las actuales políticas del gobierno nacional hace que sucedan estas crisis, desde arriba no entienden los planteaos que se hacen desde la provincia basta con padecer el aumento de los combustibles eso hace más difícil el camino de la reactivación y perjudica las economías regionales” indicó Gatti.

“Sobre la central nuclear es un tema que se debe empezar hablar el año que viene y algo que se dará en tres años y se terminará quizás de construir en diez años, pero supongamos que se levante la planta, entonces es razonable que el vecino que no conoce esté preocupado y asocian a cuestiones negativas, la energía atómica tiene muchas aplicaciones beneficiosas y cuando se debata seguramente el que se opone será escuchado como el que no también y la gente debería tener una amplia gama de información con todos los recaudos legales necesarios antes de iniciarla” afirmó.

“Sigo pensando lo mismo de la municipalización, uno mantiene una idea siempre convencido que debe ser independiente, reitero mi decisión es la misma, que la gente debía opinar, en este caso Las Grutas, que deba escindirse o no” agregó que “no escapo a lo que siempre opiné, pero no lo define Gatti, lo debe hacer la legislatura y los grutenses, esa ley que la presenté, la siguió la legisladora Gemignani y expresaba este pensamiento” aseveró el candidato. (Colaboró José Repucci)