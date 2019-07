Francisco Ortiz Villasuso: de la Escuela 6 a recibirse de ingeniero  en el Instituto Balseiro

Se recibió en la 15° promoción de Ingeniero Mecánico del Instituto Balseiro de Bariloche. InformativoHoy entrevistó al joven sanantoniense que se superó a sí mismo y llegó a concretar su sueño de recibirse en la prestigiosa casa de altos estudios de la ciudad lacustre.

“Con voluntad y ganas se puede llegar a ser lo que uno quiere” señaló el joven de 25 años que hizo sus primeros pasos en la Escuela 6 de San Antonio Oeste “nací y me crié los primeros años aquí, donde tengo la mayor parte de mi familia, vivía frente al policlínico y luego me fui a Viedma a estudiar en la escuela industrial cuando mi mamá se trasladó a la capital”.

“Mis ganas siempre fue ser ingeniero mecánico del Instituto Balseiro, era mi objetivo y lo cumplí, por eso hice los dos años en la Universidad de Bahía Blanca y me inscribí, realicé la entrevista y rendí, aprobé y me dieron una beca, estuve luego los otros años allí en Bariloche hasta recibirme hace pocos días” indicó con satisfacción.

“Siempre a uno que no tiene recursos le cuesta el doble, pero cuando vas al Balseiro ya te dan una beca, a mí me la dio la empresa Techint, ahora desarrollaré en el posgrado un robot acuático que están fabricando, lo mío es hacer el mecanismo de las partes” expresó que continuará preparándose “si se me da la posibilidad, luego haré una maestría en el exterior”.

“Lamentablemente los que hacen maestría ya se quedan en algún país que los recibe, desde que se cerró hace tres años la posibilidad de continuar en el Conicet, todos se van, antes vos tenías una oportunidad de quedarte” aseveró Francisco.

“Yo les digo a los chicos de San Antonio que hagan su mayor esfuerzo, no se queden, que estudien, teniendo el título bajo el brazo se abren infinitas posibilidades, solo hay que ponerle voluntad, lo demás llega, a veces uno dice ‘que difícil’ en realidad no es así, lo difícil es no tomar la decisión de superarse” finalizó.