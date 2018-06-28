Gendarmería secuestró más de 10 mil litros de ácido clorhidrico en la Ruta 3

EN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL PERSONAL DEL ESCUADRÓN SEGURIDAD VIAL “SIERRA GRANDE” DE GENDARMERÍA NACIONAL, DEPENDIENTE DE LA AGRUPACIÓN XIV “CHUBUT”, EN EL MARCO DE LA “OPERACIÓN ALIANZA II”, SOBRE RUTA NACIONAL NRO. 3 KM 1261, DE LA CIUDAD DE SIERRA GRANDE, EL DÍA 28 DE JUNIO EN HORAS DEL MEDIO DÍA, EN CONTROL DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS PROCEDENTE DE LA LOCALIDAD DE GRAL. FERNÁNDEZ ORO (RN), CON DESTINO FINAL LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA (CH).
LOS EFECTIVOS CONSTATARON QUE EL MISMO TRANSPORTABA 13 TOLVAS CONTENIENDO UN TOTAL DE 13.000 LTS. DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%, MOTIVO POR LA CUAL EL PERSONAL ACTUANTE TOMO CONTACTO CON FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIENES AL EFECTUAR COMPULSA ANTE LAS BASES DE DATOS, CONSTATARON QUE TANTO LA EMPRESA TRANSPORTISTA, COMO EL TRANSPORTE UTILIZADO NO SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS ANTE MENCIONADO ORGANISMO, NO CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL TRASLADO DE LA MENCIONADA SUSTANCIA.
INCURRIENDO EN INFRACCIÓN A LA LEY DEL RENPRE 26.045. SE PUSO EN CONOCIMIENTO AL JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA, QUIEN ORDENO SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR AL TENOR DE LA LEY 26.045, CON LA INTERDICCIÓN DE LA CARGA, CONFORME LO ORIENTADO POR EL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS. (Prensa Gendarmería Nacional)