HISTORIAS DE MI PUEBLO ¿Cómo llega el Newcom a San Antonio Oeste?

Corría el año 2018 cuando una mañana se presenta en el Centro de Jubilados PAOLA ACIAR una Bombero Voluntaria y colaboradora, para comentarle al presidente AGUSTÍN BONILLO, que había viajado a la Provincia de San Juan a visitar a sus padres y los vio muy felices jugando al NEWCOM.

A partir de esta conversación se coincide en que se trata de una excelente idea y que estaría muy bueno generar una movida para promover este deporte y ofrecerla a los adultos mayores.

Ante la nueva inquietud había que poner manos a la obra y saber lo básico ¿Que era el NEWCOM? Estableciéndose que es un deporte muy similar al Vóley, pero adaptado a mayores de 50 años.

La idea sigue circulando y un día aparece MONICA MANRIQUEZ, quien comenta que habló con la profesora de educación física LAURA PINO y que la misma está dispuesta a sumarse y ayudar con la iniciativa.

De inmediato la Comisión Directiva del Centro de Jubilados empezó gestiones ante distintos organismos (Municipio, Provincia y otros) para obtener algún recurso para solventar esta actividad, solo respondió «Pami» asignando un pequeño aporte y seguimos avanzando…. Apareció EDUARDO MALDONADO provenía de Viedma y había practicado esta actividad y nos contó sus lindas experiencias, se ocupó de ir a Deporte del Municipio y tratar de que nos integren en los programas de las actividades deportivas Municipales, lamentablemente lo único que consiguió fue la promesa que lo iban a considerar, pero nada más ocurrió.

A esta altura LAURA la «Profe» consiguió una entrevista para gestionar un espacio para poder practicar, iniciadas las gestiones con la directora la Escuela 179 «Tomás Espora», conocida como la Escuela del Ferrocarril, ahí nos encontramos con Laura Jaca, una divina con la cual firmamos convenio de uso del salón de usos múltiples y nos dio la primer oportunidad, nos dijo: «siéntanse en su casa, la limpieza corre por cuenta de ustedes, usen los elementos que necesiten pero los vuelven a guardar y los cuidan» (con el tiempo nuestro grupo inició una colecta para contribuir con la colocación del cielo raso del S.U.M. de dicho establecimiento escolar).

Y llegó el día tan esperado, a determinada hora nos fuimos acercando al salón de la Escuela, con muchas dudas con mucha incertidumbre «como para ver de qué pasaba» (como dice Larralde en uno de sus temas). Algunos nos conocíamos otros no, pero fue la oportunidad de integrarnos, ahí se plantó la «Profe» y nos dijo: No tengo experiencia de trabajo en Newcom, pero tengo ganas y juntos lo vamos a intentar. Y cuando quisimos acordar estábamos en la cancha con una red alta y una pelota que iba y venía que nadie podía atrapar y a todos se nos caía, volviendo a nuestros tiempos de jóvenes, tratando simplemente de volver a jugar.

No teníamos ni idea y antes de aprender sus reglas y como somos innovadores inmediatamente inventamos: el «Tercer Tiempo» que consistía en que una vez terminada la práctica, cada uno llevaba su equipo de mate y «algo para compartir» lo cual permitió conocernos mejor y consolidar el grupo, con muchas ganas y la mejor voluntad avanzamos en las prácticas tratando de contagiar nuestro entusiasmo a conocidos y amigos, la mayoría nos miraban como diciendo:» estos viejos se volvieron locos», aun así logramos sumar a otros que se animaron a ir a mirar primero, a participar después y hoy son parte de nuestro patrimonio deportivo. LAURITA PINO por saturación de actividades dejó de ser nuestra técnica y llegó ANA LUNA, una profe de Newcom con experiencia, que viajaba desde Sierra Grande a darnos clases, hacíamos una vaquita para el pasaje y Mónica Grosso le facilitaba el alojamiento. Con ella conocimos la parte competitiva de esta actividad, nos llevó a ver jugar a Puerto Madryn, a Viedma y a otros a Sierra Grande, conocimos un lindo grupo del Centro de Jubilados de Las Grutas con las mismas intenciones e intercambiamos prácticas y partidos e incluso participamos en un torneo organizado por ellos en el cual nos dieron la oportunidad de hacer una mesa dulce, con lo recaudado en la misma compramos nuestros primeros elementos, entre ellos, una red, es la misma que hoy todavía usamos en nuestras prácticas.

Con Deporte Municipal no habíamos tenido suerte, pero fue designada una nueva directora, la Profesora KARINA BONETTO, allá fuimos a verla, nos escuchó y nos entendió, nos asignó horario en el Polideportivo Municipal durante el verano y se comprometió a designarnos un profesor, cuando parecía que todo marchaba sobre rieles, apareció don: «COVID 19» todos aislados y a cuidarse. Pami a través de la profe ANA LUNA, trato de contenernos en forma virtual, pero no era lo mismo, necesitábamos encontrarnos y compartir, de todas formas gracias a Dios el grupo se mantuvo en contacto via whatsapp durante toda la pandemia, superada la misma nos organizamos para volver a nuestra nueva actividad deportiva, ya estábamos en el 2021, pero para sorpresa nuestra, habían cambiado la Directora de Deporte NORA FERNANDEZ, con ella nos pusimos en contacto, pero lamentablemente en sus proyectos no estaba incluido la actividad de Newcom así que quedamos sin lugar y sin posibilidades de tener un profe.

Superado este mal momento, elegimos la Plaza de los Jubilados como centro de encuentro, allí tratamos de improvisar una canchita, pero era muy precaria y como estaba en desnivel y había muchos riesgos suspendimos las prácticas, pero mantuvimos el «Tercer Tiempo» y salimos a averiguar en qué lugar podíamos continuar, descartamos los establecimientos escolares por las exigencias impuestas por la pos pandemia.

En una asamblea realizada en la Plaza de Los Jubilados, durante un «Tercer Tiempo» y en oportunidad de buscar alternativas de solución a nuestros problemas (no teníamos lugar para practicar, ni profesor/a), entre otras ideas algunos de los integrantes del grupo sugirieron la posibilidad de ir a ver a la Comisión Directiva del Club FERRO, dos o tres integrantes se comprometieron a conseguir una entrevista, en muy corto plazo nos encontramos reunidos con las autoridades del Club FERRO, quienes escucharon nuestras inquietudes y de inmediato nos dijeron: «BIENVENIDOS a nuestra Institución», no tenemos los elementos necesarios, pero si ustedes colaboran (caños, red) nosotros les allanamos el camino, solo se tienen que hacerse socios y pagar la cuota respectiva, con ese aporte nosotros salvamos nuestros gastos y le conseguimos un profe para sus actividades.

El día 22 del mes de marzo 2022 el equipo de HIPOCAMPOS (nombre asignado por consenso en otra asamblea de tercer tiempo) inició sus entrenamientos en el Club FERRO, con el compromiso de representar al mismo. Ese día con nuestro consentimiento el Club FERRO designó como responsable de las actividades de Newcom a la profe SILVANA ACUÑA, la cual se capacitó para poder enseñarnos y se transformó en una auténtica representante de esta actividad no solo a nivel local, sino también a nivel zonal, ya que desde la Secretaría de Deporte de la Provincia la convocaron para que sea su representante en esta actividad en nuestra ciudad. Su trabajo fue permanente, nos condujo a un buen nivel competitivo, ya que las veces que salimos a competir a Viedma, San Javier, Sierra Grande, Choele Choel, Lamarque, Valcheta y otros lugares, como todos los equipos, perdemos y ganamos partidos. Se integró al grupo humano y trabaja para su consolidación, además organiza eventos para fomentar esta actividad deportiva tan útil para personas con más de 50 años de edad, me animo a decir que se transformó en la locomotora de esta actividad deportiva.

Recientemente el día 21 de abril 2022, el Concejo Deliberante nos convocó para hacernos entrega de la documentación mediante la cual se declara: la actividad deportiva de Newcom, de Interés social y deportivo en nuestra Ciudad, allí estuvieron presentes el Presidente del Centro de Jubilados (Institución que dio origen a esta actividad deportiva), el presidente del Club Ferro (primer club en sumar a sus actividades deportivas el Newcom) y los integrantes del equipo HIPOCAMPOS, mira si no avanzamos, mira lo que se logra cuando aunamos intenciones y esfuerzos. Ahora soñamos con que el Municipio y otros clubes incorporen esta actividad deportiva y la misma pueda llegar a cada barrio de nuestra ciudad.

Más allá de los primeros nombre y apellidos, son muchos los «newconeros» que se involucraron para que este sueño se haga realidad.

En el 2019 el grupo inicial era de 15 personas, en el 2022 somos más de 45 personas las que asistimos 3 veces por semana al Club Ferro.

Todos queremos ir por más. No pensamos en la edad, tampoco nos ponemos límites mentales porque descubrimos que «Newcom» es bienestar, amistad, risas y en el tercer tiempo reunimos a esta gran familia que tiene sus virtudes y defectos pero que se mantiene unidad compartiendo esta pasión por el «Newcon», que enriquece cada día nuestras vidas.

UN NEWCONERO SANANTONIESE.

