Inostroza: «cuando se trata de ajuste, siempre es a los trabajadores»

El gremio docente se reunió ayer tras la falta de propuesta salarial y el anuncio del gobierno de Alberto Weretilneck de que no habrá aumentos para trabajadores estatales porque la provincia «está al límite». Unter ratificó por unanimidad el no inicio del ciclo lectivo 2024 en caso de que el gobierno no realice una oferta de recomposición que contemple el proceso inflacionario.

Además, remarcó que tampoco se resolvieron algunos reclamos que tienen que ver con «el estado de inicio de las escuelas, con los comedores y con el transporte». Inostroza criticó que en la última reunión paritaria no estuvo presente la Ministra de Educación, «más allá de que si legalmente es exigencia o no que esté, entendemos que eso habla de la responsabilidad política que tiene quien decide llevar adelante un cargo. Han pasado distintos gobiernos y distintas autoridades del sindicato y nunca se llevó adelante una paritaria sin la presencia de la ministra o el ministro de Educación» resaltó en CNN Radio Roca. Sobre el comunicado de Provincia, en una línea con el mensaje a nivel nacional de que «no hay plata» para aumentos salariales, la secretaria de Unter dijo que «cuesta creerle. El gobierno de Juntos Somos Río Negro tuvo más de un mes de transición en el que esto no se vio y justo ahora que asume un nuevo gobierno a nivel nacional con este eslogan de «no hay plata», aparece alineada la provincia directamente con Nación, haciéndonos ver lo mismo a las rionegrinas y rionegrinos, cuando hace un mes la gobernadora anunciaba que dejaba la provincia con Superávit». Inostroza aseguró que «las medidas nacionales que se están tomando habilita perfectamente a un gobierno al que no le interesan los trabajadores y las trabajadoras, a actuar de esta manera. Nos asombra un poco y nos enoja bastante porque al momento de decidir en qué se gasta la plata de la provincia, la verdad que las trabajadoras y trabajadores nunca nos preguntan. Cuando se trata de ajuste y de escatimar plata, a los primeros que se les ajusta siempre es a los trabajadores y trabajadoras». Además, desde Unter asegura que el gobierno Río Negro no cumplió con el acuerdo firmado en las paritarias del 2023. «Nos hizo una oferta de una fuma fija hace unos meses de 90 mil pesos, en dos cuotas de 45 mil pesos, cuyo compromiso fue en el primer semestre de 2024 pasarlos a remunerativo, cuestión de la que todavía no se ha ni siquiera podido hablar en paritaria. Eso ya está firmado en paritaria, por lo tanto, el gobierno debiera cumplirlo», sostuvo la secretaria gremial. Silvana Inostroza, secretaria General de Unter, explicó que «es una definición política que hemos tomado como sindicato de no inicio del ciclo electivo 2024 si el gobierno no cambia de actitud y no hace una oferta salarial. Creemos que ya le hemos dado tiempo al gobierno que nos ha citado a dos paritarias sin una propuesta salarial para que analicemos».