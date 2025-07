Insólito: Río Negro tendrá el «Día del Intendente»… con asueto

Como si al calendario no le faltaran efemérides, la Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la instauración del «Día del Intendente y la Intendenta». La iniciativa generó cruces entre los bloques políticos.

El proyecto, que establece el 5 de diciembre de cada año como fecha conmemorativa, recuerda la primera elección de autoridades comunales por voto popular, realizada ese mismo día en 1886. Mientras la provincia y sus habitantes enfrentan problemas urgentes, los legisladores parecen habitar una «realidad paralela», priorizando símbolos sobre soluciones.

La propuesta fue impulsada por el bloque Vamos con Todos y obtuvo mayoría de votos, pero encontró resistencia en PRO Unión Republicana, que cuestionó la pertinencia de crear efemérides para cargos políticos.

Los argumentos a favor

El legislador Fabián Pilquinao, uno de los autores, defendió la iniciativa: «Los intendentes, aunque ocupan el tercer nivel político, son fundamentales. Son el nexo entre las demandas vecinales y los otros niveles de gobierno. Los municipios son la primera caja de resonancia de las políticas públicas».

La oposición del PRO

Laura Frei (PRO) rechazó la idea con dureza: «¿Vamos a llenar el calendario de efemérides por cada funcionario? El intendente no es un mártir ni un prócer: fue elegido para gestionar, no para que le regalen fechas». Y agregó: «La política no necesita días festivos, sino gestión, calle y sentido común. Si queremos reconocerlos, premiemos la eficiencia: que tapen pozos, junten basura y agilicen trámites».

El respaldo mayoritario

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) justificó el proyecto: «Valora que los intendentes sean elegidos por el pueblo, y eso fortalece la democracia». Desde Juntos Somos Río Negro (JSRN), Facundo López ironizó sobre la crítica de Frei: «La perdono porque sé que no escribió su discurso… y por eso no lo sintió». Subrayó: «La democracia merece ser valorada. Quienes dedican su vida a servir deben ser reconocidos».

¿Homenaje necesario?

La aprobación inicial deriva ahora a una segunda votación, como exige la Constitución provincial. De confirmarse, Río Negro sería una de las pocas provincias con un día dedicado a sus jefes comunales. Con 30 localidades y comisiones de fomento, los intendentes son clave en la gestión cotidiana. Pero persiste la duda: ¿es este el reconocimiento que necesitan?