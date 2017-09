Joven de Las Grutas fue brutalmente agredido en El Bolsón

Con la cara desfigurada y golpes en el cuerpo, Ayrton Ponce (20), un joven rugbier de La Grutas, denunció ante la fiscalía la agresión que sufrió en la madrugada del domingo por parte de un guardia de seguridad de céntrico boliche de El Bolsón.

“Esa noche salí con mis amigos y cerca de las 7 me senté a descansar porque había sido un día largo, ya que salí a recorrer la zona. Parece que me entre dormí. Entonces se acerca un patovica, cuando reacciono siento que me agarran del cuello y me arrastran afuera del boliche. Allí es cuando este individuo me larga como una bolsa de papas a la vereda. Según testigos, también me pegó un par de piñas en la cara”, relató el joven.

Mensajes de los padres

“Como saben ya hemos pasado y estamos pasando por una muy fea situación con uno de nuestros hijos .el cual fue agredido brutalmente por personal de seguridad de un boliche en la localidad de El Bolsón”.

“Realmente yo había visto fotos que él nos envió de cómo está su rostro a raíz de la agresión recibida, realmente podemos decir que la sacó barata, utilizando ese término no es para tranquilad alguna, pero realmente podría a ver sido peor, verlo en persona les puedo asegurar que me pasaron mil cosas y sentimientos por mi cabeza, desde hacer algo que me puedo llegar arrepentir el resto de mi vida. Con mi esposa hemos creado una familia con valores y uno de esos es no andar por la vida repartiendo golpes literalmente”.

“Hoy nuestro hijo se está reponiendo de sus cicatrices visibles, pero hay otras que no se curan tan fácilmente, son de esas que marcan por largo tiempo a las personas, que le producen temores, inseguridades. Esas son las peores cicatrices que muchas veces cargamos por mucho tiempo”.

“También sabemos que de esas se recuperará, porque es fuerte también en estas cuestiones. Tenemos y tengo la necesidad de expresar nuestros agradecimientos, por los llamados, mensajes, solidaridad de nuestros vecinos grutenses, amigos moteros, gracias mil gracias por estar ahí bancando los trapos como siempre digo. También a los vecinos de este lugar hermoso que es El Bolsón, personas que sin saber nada de nosotros están a entera disposición. Gracias a todos de corazón”.

“También creo que estas cosas nos tienen que servir para realmente comenzar a reflexionar como sociedad, estos hechos no podemos naturalizarlos, no podemos vivir sabiendo que es casi normal que pasen. No podemos cargar tampoco e inculpar a la víctima diciendo, algo habrá hecho, o estaba en pedo o drogado, es cómo justificar la. Violencia de género diciendo, que le hiciste a tu novio o esposo para que te maltrate o pegue, si como sociedad pensamos de esa manera es señal de que estamos mal realmente. La violencia no se justifica en nada”.

Realmente amigos hoy mi hijo la cuenta, como esta les puedo asegurar que todo podría a ver sido distinto. Al sector político les pido que estén ahí para cuidarnos, protegernos en todos los aspectos, en especial a los jóvenes y nuestros viejos. No podemos esperar que pase algo más grave o lamentar una vida”.

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de dejarles un buen futuro a los pibes. En nombre de mi familia y de nuestro hijo siempre estaremos agradecidos, eso hará que con este acompañamiento, nuestro compromiso como vecinos y ciudadanos serán aun mayor, es la manera con la que podemos devolverles tanto apoyó recibido de muchas personas”.

Atentamente: Maxi Ponce – Carolina Astengo. (foto: rionegro.com.ar)