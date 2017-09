No prosperó la reunión con provincia y los pescadores siguen en la ruta. Se movilizan los industriales y la estiba.

Los pescadores señalaron que “van todos los representantes que elegimos para el diálogo o no va nadie”. Según indicaron que el secretario Fernando Malaspina pidió que Esteban Aquiles no sea parte de la comitiva “cómo es esto que se niega a recibirme a mí, no sé cuál es el problema que tienen conmigo, a la tarde habló Casadei que se contactó con el gobernador y dijo que levantemos la medida y que salgamos a navegar y la semana que viene nos recibe, es una nueva tomada de pelo” señaló Aquiles a Informativohoy “ahora más que nunca necesitamos el acompañamiento del pueblo, seguiremos en la ruta y Dios dirá hasta donde llegaremos”

En la jornada de ayer los pescadores en asamblea habían solicitado que los representes ante el gobierno debían ser Alejandro Sarmiento por los artesanales y por los patrones eligieron a Esteban Aquiles. Anoche se sumaban más lanchas.

Movilización de industriales

Los trabajadores afiliados al STIA realizarán asamblea pública y movilización posterior en la plaza Centenario (saldrán desde la planta Calme Rio Salado) “estamos cobrando el garantizado porque los barcos no salen, no es contra ellos, con lo que protestan no estamos en disconformidad, queremos que se destrabe porque la gente quiere seguir trabajando” agregó Arriola delegado gremial “la empresa solo reemplaza barcos viejos, por otros operativos y es lógico que así sea, pero nuestra postura es que se solucione el conflicto, no es contra los que se manifiestan y por eso convocamos a todos los empleados”.

Horne pidió al gobernador apertura al diálogo.

Me dirijo a Ud. con suma preocupación por los acontecimientos que se vienen desenvolviendo, en nuestro Golfo San Matías, con el sector de la pesca.

En mi rol de Diputada de la Nación es que solicito a Ud., señor gobernador de Rio Negro, que el diálogo es y será parte de la solución de los conflictos y nunca un escollo para la solución de los problemas de los habitantes de nuestra provincia.

Ante los reclamos de este importante sector económico y social de nuestra provincia, el único camino transitable es el camino del dialogo y el consenso.

No podremos avanzar ni un metro de ese camino, sino anteponemos la voluntad de construir relaciones que pongan a la familia marítima en el centro de la escena. Son ellos los que diariamente viven y conviven con todas las circunstancias que atañen al sector.

No podremos encontrar caminos de salidas satisfactorias para todas las partes sino escuchamos los reclamos que año tras año se reiteran por las mismas causas.

Nuestro sector pesquero está conformado por un conjunto de embarcaciones de la denominada pesca artesanal y por la denominada pesca industrial, diferenciándose cada uno por el tamaño de las embarcaciones y el correspondiente volumen de extracción que puede hacer cada uno de ellos.

Por ello, cada uno tiene sus particularidades que deben ser interpretadas y atendidas por quien conduce políticamente los destinos de nuestra provincia.

Y, en buena hora, que la naturaleza nos ha sorprendido con un nuevo recurso apto para la explotación comercial como lo es el langostino, que genera un singular dinamismo a nuestra alicaída economía de la pesca marítima.

Pero como todo lo bueno que puede ser esta novedad de un nuevo recurso, no menos importante es su estudio y conocimiento, para que su desenvolvimiento y posibilidad de aprovechamiento no se conviertan en una amenaza y motivo de conflictos entre las partes interesadas.

Nuestra pesca ya conoce de lo que puede pasar con un recurso natural cuando se actúa sin miramientos ni límites a su utilización. La viera y el mejillón fueron víctimas de nuestra ignorancia por lo que es nuestro deber de no permitir que con el langostino se repita esa historia.

Pero ya llevamos cinco años con la presencia de este recurso y las tensiones vuelven a aflorar en cada temporada. Los reclamos se reiteran acerca de varias cuestiones que desde el Estado debemos darle solución.

Cuánto se podrá capturar, cuanto se puede procesar, cuantos lo pueden hacer, cómo lo deben hacer, cuantas inversiones serán necesarias, cuántas familias serán las beneficiarias, priorizaremos el trabajo local, promoveremos la infraestructura necesaria…

Las anteriores son inquietudes que emanan de un sector que periódicamente se ve amenazado ante la presencia de foráneos que sólo buscan el rédito fácil e instantáneo, en contraposición de nuestros pescadores artesanales e industriales que conviven diariamente en el territorio donde viven y trabajan a la vez.

Es por ello señor gobernador que lo convoco a que vuestros funcionarios se aboquen a recorrer el camino del dialogo y el consenso entre nuestra comunidad. Que no abonen la dicotomía entre lo artesanal y lo industrial. Que hay lugar para todos. Pero que las reglas no son iguales para todos. Cado uno con sus particularidades, con su historia y su presente. En fin, un futuro que sea digno de los que trabajan y no de los que especulan. Que nuestros habitantes merecen la preferencia del aprovechamiento de este nuevo recurso, que nuestra industria necesita de la mano de obra local, y que prime la justicia social en los acuerdos que se deben lograr.

Es de destacar el acompañamiento del municipio, del Concejo Deliberante y del Intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, pero aún con su mejor predisposición, no pueden reemplazar a la jurisdicción provincial.

Es por ello que recurro a usted, Sr Gobernador, en la esperanza de que su participación contribuya a una solución de raíz.